Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

Частная военная компания ГардСервис была создана еще в 2019 году специальным указом Лукашенко, она на регулярной основе сотрудничает с ЧВК Вагнер.

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Лукашенко набирает боевиков ЧВК Вагнер в свою частную армию, чтобы она "защитила" его режим от угроз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Белорусский директор Александр Лукашенко создал собственную частную военную компанию ГардСервис и занимается вербовкой боевиков ЧВК Вагнер. Ключевая задача группировки – противодействие различным "неблагоприятным" для правящего в Минске режима сценариям.

Как сообщили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ, Лукашенко еще в 2019 году своим спецуказом создал ЧВК ГардСервис и теперь вербует туда наемников ЧВК Вагнер.

В ЦНС отметили, что ЧВК формируется на базе боевиков-вагнеровцев: всем наемникам, которые не захотели подписывать контракты с Минобороны оккупантов РФ и ехать воевать против Украины, предложили присоединиться к ГардСервис.

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Сама ЧВК Лукашенко базируется в Мариной Горке Минской области – на базе бывшего центра специальной подготовки Динамо.

Зачем Лукашенко создал свою ЧВК

В Центре акцентировали внимание на том, что ключевой задачей ЧВК ГардСервис станет решение вопросов, направленных на противодействие оппозиции на случай "неблагоприятного политического сценария" для Лукашенко и его режима.

Подчеркивается, что ГардСервис создали еще в 2019 году спецуказом Лукашенко. Группа на регулярной основе сотрудничает с ЧВК Вагнер.

Ситуация с ЧВК Вагнер

Руководитель наемников ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны оккупантов РФ в ударах по тыловым позициям вагнеровцев и заявил о походе своей 25-тысячной группировки на Москву.

На следующий день, 24 июня, Вагнер взял под контроль Ростов-на-Дону и двигался в столицу страны-агрессора.

Однако вечером того же дня Пригожин остановил наступление на Москву. Решение было принято при посредничестве ФСБ и главы Беларуси Александра Лукашенко. Согласно договоренностям, Пригожин уехал с частью ЧВК Вагнер на территорию Беларуси, однако он периодически появлялся в РФ.

23 августа в Тверской области разбился самолет с Пригожиным и его соратниками. На борту был и Вагнер – Дмитрий Уткин.

Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Уткина похоронили 31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

Украинские пограничники 24 августа подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси. По словам спикера Госпрогранслужбы Андрея Демченко, такая ситуация была еще до гибели Пригожина, а после нее наемники могут и в дальнейшем покидать Беларусь.

Демонтаж лагерей ЧВК Вагнер в Беларуси продолжается. На территории России вербовка боевиков остановлена. Будущее бандформирования под вопросом.

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