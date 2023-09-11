Лукашенко создал ЧВК и вербует боевиков Вагнер: в ВСУ назвали цель диктатора

Белорусский директор Александр Лукашенко создал собственную частную военную компанию ГардСервис и занимается вербовкой боевиков ЧВК Вагнер. Ключевая задача группировки – противодействие различным "неблагоприятным" для правящего в Минске режима сценариям.
Как сообщили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ, Лукашенко еще в 2019 году своим спецуказом создал ЧВК ГардСервис и теперь вербует туда наемников ЧВК Вагнер.
В ЦНС отметили, что ЧВК формируется на базе боевиков-вагнеровцев: всем наемникам, которые не захотели подписывать контракты с Минобороны оккупантов РФ и ехать воевать против Украины, предложили присоединиться к ГардСервис.
Сама ЧВК Лукашенко базируется в Мариной Горке Минской области – на базе бывшего центра специальной подготовки Динамо.
Зачем Лукашенко создал свою ЧВК
В Центре акцентировали внимание на том, что ключевой задачей ЧВК ГардСервис станет решение вопросов, направленных на противодействие оппозиции на случай "неблагоприятного политического сценария" для Лукашенко и его режима.
Подчеркивается, что ГардСервис создали еще в 2019 году спецуказом Лукашенко. Группа на регулярной основе сотрудничает с ЧВК Вагнер.
Ситуация с ЧВК Вагнер
Руководитель наемников ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны оккупантов РФ в ударах по тыловым позициям вагнеровцев и заявил о походе своей 25-тысячной группировки на Москву.
На следующий день, 24 июня, Вагнер взял под контроль Ростов-на-Дону и двигался в столицу страны-агрессора.
Однако вечером того же дня Пригожин остановил наступление на Москву. Решение было принято при посредничестве ФСБ и главы Беларуси Александра Лукашенко. Согласно договоренностям, Пригожин уехал с частью ЧВК Вагнер на территорию Беларуси, однако он периодически появлялся в РФ.
23 августа в Тверской области разбился самолет с Пригожиным и его соратниками. На борту был и Вагнер – Дмитрий Уткин.
Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Уткина похоронили 31 августа на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.
Украинские пограничники 24 августа подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси. По словам спикера Госпрогранслужбы Андрея Демченко, такая ситуация была еще до гибели Пригожина, а после нее наемники могут и в дальнейшем покидать Беларусь.
Демонтаж лагерей ЧВК Вагнер в Беларуси продолжается. На территории России вербовка боевиков остановлена. Будущее бандформирования под вопросом.
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