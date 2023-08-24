Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси

Отток наемников может увеличиться на фоне убийства главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

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В Беларуси наблюдается отток вагнеровцев / Коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, depositphotos.com

После того как самолет с главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным сбила, по все вероятности, российская ПВО, наемники начали собираться и готовиться к наступлению на РФ. Украинские пограничники и разведка уже фиксируют отток "вагнеровцев" из территории Беларуси. Об этом заявил спикер Госпогранслубы полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Пограничники фиксировали отток "вагнеровцев" в последние несколько дней и убеждены, что после новостей о Пригожине он усилится.

"Мы фиксируем, что количество представителей "ЧВК Вагнер" в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня", - говорит Демченко.

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В то же время пограничники заявили, что "вагнеровцы" не представляют значительной угрозы Украине.

Почему упал самолет Пригожина

Американские чиновники убеждены, что самолет, в котором летел Пригожин и его заместители, сбила ракета "земля-воздух", выпущенная из российской системы ПВО. Об этом сообщает Reuters.

В то же время чиновники говорят, что эта информация пока проверяется.

Убийство Пригожина

Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили. Известно, что в самолете было 10 человек.

Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в убийстве Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.

Также сообщалось, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Свидетели слышали два взрыва, после которых самолет начал падать. После этого в небе появились два следа.

В Центре нацсопротивления сообщили о том, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Они сворачивают части лагерей в Беларуси и планируют двигаться в направлении РФ. Однако белорусские спецслужбы пытаются помешать им.

У Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина. Михаил Подоляк убежден, что таким образом Путин решил отомстить Пригожину за его мятеж и наступление на Москву.

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