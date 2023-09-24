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"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

Алина Дембицкая
24 сентября 2023, 15:58 обновлено 24 сентября, 15:58
Украинские пилоты отработали по Крыму чрезвычайно филигранно, подчеркнул Юрий Игнат.
'Пора уже уезжать из Крыма': в Воздушных силах дали предупреждение россиянам
В Воздушных силах дали предупреждение российским оккупантам / Коллаж: Главред, фото: армия, warfor.me

Украина не осуществляет бесцельных ударов по зданиям – каждый удар имеет конкретную цель, а российским оккупантам пришло время покинуть Крым. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос об ударах по штабам ЧФ РФ на полуострове.

"Это показательный удар по штабу, где происходили определенные мероприятия у врага. Они (россияне – ред.) говорили об историческом здании, о его поражении. Мы по зданиям просто так не наносим ударов – мы наносим удары именно туда, куда нужно. Это будет серьезная имиджевая потеря для РФ. И, как говорится, уже пора уезжать из Крыма", - сказал Игнат.

Как подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ, удары по войскам, органам военного управления и складам боеприпасов в Крыму происходят не впервые.

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"В Украине появилось то вооружение, которого мы очень долго ожидали – имею в виду крылатые ракеты, это и SCALP, и Storm Shadow, которые прекрасно работают по оккупантам. И видим, результаты постоянно есть – не только по оккупированному Крыму, но и по другим территориям, где враг сосредотачивает свою логистику и боеприпасы", - отметил он.

Игнат также отметил, что украинские пилоты отработали по Крыму чрезвычайно филигранно, в сотрудничестве с другими Силами обороны.

Удар по Черноморскому флоту РФ

В центре оккупированного РФ Севастополя прогремели мощные взрывы в пятницу, 22 сентября. Удар пришелся по штабу Черноморского флота российских оккупантов. В штабе Черноморского флота образовалась "дыра" после ракетного удара. Как уточняют местные Telegram-каналы, взрывная волна в результате взрыва была "сумасшедшей".

Позже в Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук распространил видео с последствиями атаки на город, который публикуют соцсети, и написал "мы же обещали, что дальше будет". При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал оккупантам два сценария по Черноморскому флоту в Крыму. По его словам, россияне могут сами затопить свой флот, или же вражеский объект будет уничтожен.

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война в Украине война России и Украины Юрий Игнат
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