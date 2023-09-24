Эксперт назвал эффективное оружие, которое молниеносно уничтожает живую силу оккупантов

Бывший сотрудник СБУ предположил, что США могут передать Украине небольшое количество ракет ATACMS для пробного использования.

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Какое оружие может быть эффективным против живой силы оккупантов РФ / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, Википедия

Если бы союзники дали украинской армии кассетные боеприпасы для ATACMS, это бы помогло уничтожить еще больше российских захватчиков. Об этом рассказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала FreeДом.

"Если кассетный боеприпас американский в воздухе раскрывается, из него вылетают более 48 десятков единиц боеприпасов – полтора футбольные поля закрывают. А когда "Атакамс" летит с кассетными, то там в 10 раз больше. То есть 400 или 500 боеприпасов... Это очень важно, особенно в отдаленных тыловых регионах Луганской, Донецкой областей, где большое сосредоточение живой силы остановилось", - отметил Ступак.

Бывший сотрудник СБУ также предположил, что США могут передать Украине небольшое количество ракет ATACMS для пробного использования.

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"Пробное количество могут дать, чтобы проверить, как украинцы будут их использовать. Правительство США боится, что украинцы попытаются этими ракетами достать территорию Российской Федерации в пределах 91-го года, а еще хуже территорию Республики Беларусь, которая является агрессором в лице режима Лукашенко, поэтому очень сильно опасаются. Они посмотрят, как бьют, насколько эффективно бьют, что нет выхода за те рамки, которые попросил и указал нам Белый дом, и вот тогда, возможно, дадут другие партии", - подчеркнул он.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак – ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем, основатель и руководитель ООО "Агентство безопасности 1901" (г. Киев), консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, пишет Украинский институт будущего.

Ракеты ATACMS для Украины

Недавно журналисты The Wall Street Journal написали, что Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью. Ожидается, что Соединенные Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Глава государства сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Вашингтон уже принял решение о передаче Украине ракет ATACMS. Однако публичного заявления нет, чтобы войска РФ не начали перемещать свои логистические линии подальше от главной линии боевого столкновения.

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