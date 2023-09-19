Контрнаступление зимой, Abrams и ATACMS: о чем говорили США на 'Рамштайне'

В частности, Марк Милли считает, что украинские военные продолжат наступать зимой.

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США верят в успех контрнаступления ВСУ / Коллаж Главреда: Flickr, Википедия

Глава Пентагона Ллойд Остин во время сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" заявил, что у украинского контрнаступление наблюдается "устойчивый прогресс". Также шефа Минобороны США спросили о передаче Украине танков Abrams и слухах о поставках дальнобойных ATACMS.

Остин отметил, что ВСУ прорывают оборонные линии российских сил. Он также сказал, что успехи на поле боя в Украине "зависят от важнейших возможностей, предоставляемых членами этой контактной группы".

По словам Остина, на данный момент Украине было предоставлено более 76 миллиардов долларов прямой помощи в сфере безопасности. Однако глава Пентагона добавил, что Украина в дальнейшем нуждается в системах ПВО.

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"ПВО спасает жизни. Поэтому я призываю эту группу продолжать глубоко копать в области наземной противовоздушной обороны Украины. Наша общая приверженность будет иметь жизненно важное значение во время нынешних сражений - и в предстоящем долгом пути", - цитирует Остина CNN.

Милли: контрнаступление ВСУ продолжится зимой

Затем председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что украинские военные освободили более 54% территории, которые ранее были оккупированы Россией.

"Каждое продвижение Украины, каждый дюйм отвоеванной территории происходит только благодаря храбрости, чести и невероятным жертвам ВСУ. Украина продолжает добиваться целенаправленного и устойчивого прогресса в освобождении своей Родины от российской оккупации", - подчеркнул Милли.

Милли отметил, что украинское контрнаступление продолжится зимой. ВСУ сохраняют стратегическую инициативу на поле боя.

О танках Abrams и ракетах ATACMS

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские танки M1 Abrams поступят в Украину "в ближайшее время". Он уверен, что "время не на стороне Путина".

Однако от вопроса, поставят ли Соединенные Штаты дальнобойные ракеты ATACMS Украине, Остин уклонился. Министр подчеркнул, что Америка сосредоточена оказать Украине помощь в артснарядах и средствах ПВО.

По сообщению некоторых СМИ, США склоняются к долгожданной передаче Киеву ATACMS уже этой осенью. Официальных комментариев / подтверждений от американских должностных лиц нет. Вместе с тем, госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что передача данных ракет весьма реальна.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Контрнаступление ВСУ - главное

В течение последней недели украинским защитникам удалось освободить Андреевку и Клещиевку, которые являются важными стратегическими населенными пунктами для дальнейшей деоккупации Бахмута.

В то же время ВСУ, по словам эксперта Дениса Поповича, уже вклинились во вторую "линию Суровикина". У украинской армии появилась возможность прорваться к побережью Азовского моря.

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