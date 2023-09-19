Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине: Остин сделал заявление на новом Рамштайне

Американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину.
"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", - сказал глава Пентагона Ллойда Остина во время заседания Рамштайна в Германии.
Он также отметил, что вклад США в военной помощи Украине "был мощным и остается таким".
Поставка танков Abrams в Украину
Напомним, Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.
В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года.
Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.
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