Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине: Остин сделал заявление на новом Рамштайне

Остин заявил, что вклад США в военной помощи Украине "был мощным и остается таким".

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Ллойд Остин / ua.depositphotos.com, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Американские танки Abrams уже в ближайшее время будут доставлены в Украину.

"Поэтому мы будем тесно сотрудничать с украинскими партнерами, чтобы всю помощь, которую мы оказываем Украине, использовали эффективно и должно. Мы говорим о танках Abrams, которые уже вот-вот будут на поле боя в Украине", - сказал глава Пентагона Ллойда Остина во время заседания Рамштайна в Германии.

Он также отметил, что вклад США в военной помощи Украине "был мощным и остается таким".

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Поставка танков Abrams в Украину

Напомним, Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года.

Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

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