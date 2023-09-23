У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

Соединенные Штаты Америки передадут Украинt версию ATACMS не с одной боеголовкой, а кассетными боеприпасами, пишут журналисты Financial Times.

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Украина получит ATACMS с кассетными боеприпасами - Financial Times / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Администрация хозяина Белого дома Джо Байдена приняла решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского. Американцы решили не объявлять об этом публично, чтобы российские оккупанты не стали перемещать свои линии снабжения подальше от фронта. Ракеты в небольших количествах поступят в Украину уже в ближайшее время.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Вашингтон уже принял решение о передаче Украине ракет ATACMS. Публичного заявления нет, чтобы войска РФ не начали перемещать свои логистические линии подальше от главной линии боевого столкновения.

Когда Украина получит ракеты ATACMS

Согласно данным журналистов, ракеты привезут в Украину уже в ближайшее время. Пока они будут поступать небольшими партиями.

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Какие ракеты ATACMS дадут ВСУ

Собеседник FT рассказал, что Украина получит версию ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Такой шаг должен успокоить некоторых американских чиновников, которые опасаются исчерпания запасов вооружений в Штатах в случае передачи ракет с одной боеголовкой.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

У Байдена пока не подтверждают решения по ATACMS

В Белом доме отметили, что Байден допускал передачу ракет ATACMS Украине, однако информации, которую можно было бы объявить в публичном пространстве по этому вопросу, пока нет.

"Президент (Джо Байден, - ред.) неоднократно говорил, что передача ATACMS возможна в будущем. Но я не имею никакой новой информации, чтобы объявить", - подчеркнула спикер американской администрации Карин Жан-Пьер.

Ракеты ATACMS для Украины

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью, написали 15 сентября журналисты The Wall Street Journal. Тогда сообщалось, что Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.

19 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Гарант сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

США отправят Украине ракеты ATACMS, но детали сделки обсуждаются, сообщали американские журналисты. В частности, обговаривалось, какие типы ATACMS поставят Киеву и в рамках каких сроков.

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