США отправят Украине ракеты ATACMS: западные СМИ раскрыли неожиданные детали

США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS для отражения российской агрессии.
Об этом президент Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает NBC News.
Уточняется, что по данным источников в Вашингтоне, пока точно не ясно, когда будут поставлены ракеты и когда будет сделано публичное заявление.
Вместе с тем уточняется, что в Вашингтоне также существуют опасения, что поставки дальнобойных ракет Украине может привести к расширению войны с Россией.
При этом в Конгрессе подчеркнули, что до сих пор идут дебаты насчет того, какой тип ATACMS США могут отправить Украине и сколько их будет поставлено.
В свою очередь издание The Washington Post уточняет, что Белый дом намерен передать Украине ракеты ATACMS, вооруженные кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама выбирает, как и по каким целям использовать оружие, предоставляемое ей партнерами. Он подчеркнул, что США не одобряют применение их систем вооружения вне Украины, однако окончательное решение остается за украинцами.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Украине нужны дальнобойные ракеты. Если они не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя.
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