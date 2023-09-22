США отправят Украине ракеты ATACMS: западные СМИ раскрыли неожиданные детали

Белый дом может передать Украине ракеты ATACMS, однако продолжаются дискуссии о типе вооружений.

https://glavred.info/world/ssha-otpravyat-ukraine-rakety-atacms-zapadnye-smi-raskryli-neozhidannye-detali-10502914.html Ссылка скопирована

Ракеты ATACMS Украина может получить от США / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

США передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS для отражения российской агрессии.

Об этом президент Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает NBC News.

Уточняется, что по данным источников в Вашингтоне, пока точно не ясно, когда будут поставлены ракеты и когда будет сделано публичное заявление.

видео дня

Вместе с тем уточняется, что в Вашингтоне также существуют опасения, что поставки дальнобойных ракет Украине может привести к расширению войны с Россией.

При этом в Конгрессе подчеркнули, что до сих пор идут дебаты насчет того, какой тип ATACMS США могут отправить Украине и сколько их будет поставлено.

В свою очередь издание The Washington Post уточняет, что Белый дом намерен передать Украине ракеты ATACMS, вооруженные кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама выбирает, как и по каким целям использовать оружие, предоставляемое ей партнерами. Он подчеркнул, что США не одобряют применение их систем вооружения вне Украины, однако окончательное решение остается за украинцами.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Украине нужны дальнобойные ракеты. Если они не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.