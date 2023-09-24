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Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

Юлия Куришко
24 сентября 2023, 14:48 обновлено 24 сентября, 15:39
В Курске произошло несколько взрывов, четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.
Двойная 'бавовна': ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ
ГУР атаковало Курск / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Сегодня, 24 сентября, украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре русского Курска. Позже сообщили о еще одном прилете.

Как сообщил собеседник УП в ГУР, что специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что в результате этой атаки "незначительно пострадала крыша". Однако источник УП отметил, что было прямое попадание дрона в здание.

видео дня

Позже в Курске был еще один прилет беспилотника, тоже вспыхнул пожар. Есть информация, что произошло попадание по нефтеперерабатывающему заводу возле Курского аэродрома.

Смотрите видео "бавовны" от ГУР у Telegram-канале Главред.

Двойная 'бавовна': ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ
"Бавовна" в Курске / скриншот: Главред

"Бавовна" в России

Напомним, что 11 сентября под Белгородом прогремела серия взрывов. Российские пропагандисты сообщали, якобы дроны сбивали в Яковлевском районе Белгородской области и в городе Стройтель.

Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет. Неизвестные лица заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и Ил-20, которые относятся к 354 авиаполку специального назначения, и вертолет Ми-28Н.

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

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война в Украине Курск бавовна в России
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