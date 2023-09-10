В ВСУ намекнули на новую 'бавовну' на Крымском мосту

Крымский мост неоднократно атаковали неизвестные дроны. Теперь оккупанты вынуждены усиливать безопасность объекта.

https://glavred.info/ukraine/u-zsu-natyaknuli-na-novu-bavovnu-na-krimskomu-mostu-10499581.html Ссылка скопирована

Крымскому мосту осталось недолго/ Коллаж Главреда, фото: УНИАН

Крымский мост после серии взрывов имеет существенные повреждения. У него осталось не так много времени, сказала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Он просто не способен уже восстановиться. Во-первых, у него осталось очень мало времени, помним - конструкция лишняя. Во-вторых, там повреждения достаточно существенные и угрозы неизбежны", - ответила Гуменюк.

Она подчеркнула, что то, что Крымский мост уже не является полноценной конструкцией, понимают и россияне - они вынуждены из-за каждой тревоги перекрывать объект.

видео дня

Крымский мост

Украина не скрывает, что готовится освободить Крым военным путем, хотя ранее власти склонялись к политическому решению вопроса.

В связи с контрнаступлением ВСУ, призванным отрезать противника от "сухопутного коридора" через Мелитополь и Бердянск, на полуострове регулярно взрываются захваченные Россией военные объекты.

В частности, неоднократно взрывы гремели на Крымском мосту, который оккупанты используют для переброски сил и средств южной группировке захватчиков.

Во время каждой из "атак" россияне вынуждены перекрывать движение на мосту, этим затрудняя переброску БК своим войскам. В ГУР, в свою очередь, утверждали, что враг планирует затопить по меньшей мере шесть плавсредств, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк-украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Новости Крыма

9 сентября в Симферополе загорелась военная часть россиян. Огромный черный столб был виден из разных районов города. Местные Telegram-каналы сообщали, что пожар у оккупантов начался после "хлопка".

Кроме того, Главред писал, как в Крыму пророссийские прихвостни пытались затравить парня, открыто объявившего о своей проукраинской позиции. Судя по разговору, который попал на видео, сторонники "русского мира" набросились на парня с допросами после того, как тот "не уважил" российский "триколор".

Также недавно в Крыму заметили иранский Ил-76. Крымские партизаны считают, что Иран мог поставить россиянам новую партию дронов-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.