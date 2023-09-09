Все в черном дыму и слышно стрельбу: в Симферополе загорелась воинская база РФ

В Сети сообщают, что после "бавовны" на территории воинской части оккупантов загорелись склады.

https://glavred.info/ukraine/vse-v-chernom-dymu-i-slyshno-strelbu-v-sevastopole-zagorelas-voinskaya-baza-10499353.html Ссылка скопирована

В Симферополе загорелась воинская база оккупантов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Симферополе загорелась воинская часть россиян. Огромный черный столб дыма видно с разных районов города. Местные Telegram-каналы сообщают, что пожар у оккупантов начался после "бавовны". Видео уже разлетелось в Сети.

Известно, что в Симферополе загорелась воинская часть РФ, которая расположена на улице Калинина. Местные жители также сообщали, что слышали там стрельбу.

В российском МЧС заявили, что на территории воинской части загорелись склады РФ.

видео дня

Смотрите видео с пожаром в Симферополе :

В Симферополе загорелась воинская база оккупантов / фото: скриншот

В Сети опубликовали даже план воинской части оккупантов. Утверждается, что пожар случился в районе складов, где хранятся цистерны с топливом.

В Симферополе загорелась воинская база оккупантов / фото: Telegram/Крымский ветер

Какую версию придумали оккупанты

Изначально российские пропагандисты со ссылкой на МЧС РФ заявили, что на территории воинской части загорелись склады оккупантов.

Позже "советник главы" Крыма Олег Крючков выдал свою версию происходящего. Он заявил, что на территории воинской части якобы произошло "бытовое возгорание".

"Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу", - лживо сказал он.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению украинского гаранта, разоружение российских оккупантов на полуострове можно будет провести политическим путем.

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, считает военный эксперт Олег Жданов. Как полагает аналитик, уже в рамках текущего контрнаступления украинские войска смогут выйти к Азовскому побережью, после чего нужно будет заходить на Крымский полуостров.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Военная разведка осуществила свои маневры на День Независимости Украины – 24 августа. Бойцам удалось выполнить все поставленные задачи.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.