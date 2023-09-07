Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию 'Шахедов' - СМИ

Крымские партизаны считают, что Иран мог поставить россиянам новую партию дронов-камикадзе.

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Ранее этот борт вылетел из Тегерана в Москву / Коллаж Главреда. Фото: Крым. Реалии, Defense Express

Иранский военно-транспортный самолет Ил-76 садился в оккупированном Крыму. Известно, что россияне часто запускают с полуострова по материковой Украине ираинские дроны-камикадзе.

На маршрут самолета на "Flightradar24" внимание обратило издание "Крым.Реалии". Журналисты отмечают, что Ил-76 вылетел из закрытого аэропорта Симферополя. Сейчас этот аэропорт принимает только военные грузы.

По состоянию на 18:00 по киевскому времени борт направлялся на юго-восток и летел над Черным морем.

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Партизаны сообщества "Крымский ветер", в свою очередь, пишут, что 4 сентября этот борт вылетел из Тегерана в Москву и того же дня вылетел из Москвы дальше в неизвестном направлении. В следующий раз засветился с вылетом из Симферополя.

"Возможно, такие визиты были и ранее, но с выключенным транспондером. Также пока неизвестно, что он привез в Крым: иранские дроны, запчасти к ним или специалистов-инструкторов", - пишут партизаны.

Ранее спикер ПС Юрий Игнат отмечал, что россияне используют Ил-76 для поставок "Шахедов". Часть именно этих самолетов была уничтожена на аэродроме в Псковской области 30 августа.

Россия бьет "Шахедами"

С октября 2022 года Россия (тогда под военным руководством генерала Суровикина) начала обстреливать энергообъекты Украины, чтобы оставить гражданское население без света, воды и тепла зимой.

В весенне-летний период РФ комбинировала ракетные удары с массированными пусками этих дронов, чтобы запутать ПВО. Однако, как считают украинские военные, осенью ВС РФ вернутся к своей старой тактике и снова попытаются устроить украинцам блэкаут.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, захватчики немного изменят свой подход ввиду нехватки ракет и будут больше использовать дешевых иранских дронов.

СМИ уже неоднократно писали об организации производства "Шахедов" на территории России. Правда, в настоящее время оккупанты вынуждены еще пользоваться ресурсами подсанкционного Ирана.

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