УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию "Шахедов" - СМИ

Яна Ставская
7 сентября 2023, 22:31 обновлено 7 сентября, 22:31
11
Крымские партизаны считают, что Иран мог поставить россиянам новую партию дронов-камикадзе.
Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию 'Шахедов' - СМИ
Ранее этот борт вылетел из Тегерана в Москву / Коллаж Главреда. Фото: Крым. Реалии, Defense Express

Иранский военно-транспортный самолет Ил-76 садился в оккупированном Крыму. Известно, что россияне часто запускают с полуострова по материковой Украине ираинские дроны-камикадзе.

На маршрут самолета на "Flightradar24" внимание обратило издание "Крым.Реалии". Журналисты отмечают, что Ил-76 вылетел из закрытого аэропорта Симферополя. Сейчас этот аэропорт принимает только военные грузы.

По состоянию на 18:00 по киевскому времени борт направлялся на юго-восток и летел над Черным морем.

видео дня

Партизаны сообщества "Крымский ветер", в свою очередь, пишут, что 4 сентября этот борт вылетел из Тегерана в Москву и того же дня вылетел из Москвы дальше в неизвестном направлении. В следующий раз засветился с вылетом из Симферополя.

"Возможно, такие визиты были и ранее, но с выключенным транспондером. Также пока неизвестно, что он привез в Крым: иранские дроны, запчасти к ним или специалистов-инструкторов", - пишут партизаны.

Ранее спикер ПС Юрий Игнат отмечал, что россияне используют Ил-76 для поставок "Шахедов". Часть именно этих самолетов была уничтожена на аэродроме в Псковской области 30 августа.

Россия бьет "Шахедами"

С октября 2022 года Россия (тогда под военным руководством генерала Суровикина) начала обстреливать энергообъекты Украины, чтобы оставить гражданское население без света, воды и тепла зимой.

В весенне-летний период РФ комбинировала ракетные удары с массированными пусками этих дронов, чтобы запутать ПВО. Однако, как считают украинские военные, осенью ВС РФ вернутся к своей старой тактике и снова попытаются устроить украинцам блэкаут.

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, захватчики немного изменят свой подход ввиду нехватки ракет и будут больше использовать дешевых иранских дронов.

СМИ уже неоднократно писали об организации производства "Шахедов" на территории России. Правда, в настоящее время оккупанты вынуждены еще пользоваться ресурсами подсанкционного Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Иран дроны новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию "Шахедов" - СМИ

Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию "Шахедов" - СМИ

22:31 Украина
Обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений - Генштаб

Обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений - Генштаб

22:11 Украина
На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

21:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:43

"Никогда этого не сделаем": одна из стран Европы отказалась экстрадировать украинцев

22:31

Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию "Шахедов" - СМИ

22:15

Как выглядит план Эрдогана о начале мирных переговоровмнение

22:11

Обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений - Генштаб

21:30

"Россия получит парочку обидных пинков": Невзоров рассказал о параде позора в РФ

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
21:17

На юге идет война за железную дорогу, близок перелом во всей войне - Гетьман

20:45

"Микояновская колбаса": Стилист жестко раскритиковал поплывшую фигуру Лолиты

20:40

В Олешках взорвали авто с работниками ФСБ, которые мордовали украинцевВидео

20:14

Стейк получится нежным: выбираем самое подходящее мясо

Реклама
20:09

Елена Кравец высказалась, в чем беда украинских знаменитостей

19:57

"Миссис" из Херсона держалась за ручки с россиянкой на международном конкурсе

19:53

Как правильно – "сьоме люте" или "сьоме лютого": Авраменко дал интересное объяснение

19:45

"Эффективность будет выше": генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой

19:22

"Россияне должны бояться": Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне

18:50

Врежет почти 6-бальный шторм: в Украине затянулась сильная магнитная буря

18:47

Как сейчас выглядят "секретная" вдова и дети Юрия Шатунова

18:46

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

18:40

Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения - ГПСУ

18:14

Кума Оксаны Марченко разоблачили на пропаганде СССР и "русского мира"

17:51

Какой чай нельзя заваривать второй раз: может навредить организму

Реклама
17:48

Церковный праздник 9 сентября: что нельзя делать на преподобного Пимена

17:48

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

17:21

Что нельзя делать 9 сентября: 4 запрета, которые уберегут от черной полосы

17:14

Эти продукты помогут помнить все до деталей: что лучше всего улучшает память

17:14

"РФ напала на мою страну!": в Крыму смелый парень выдал "базу" перед оккупантамиВидео

17:12

83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына

16:54

"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

16:40

Одежда для здоровья: 5 непревзойденных тканей, в которых вам будет комфортно

16:32

Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

16:18

От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

16:14

Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

16:12

Какие трусы для мужчин лучше всего: простые советы ошеломят "сильный пол"

16:11

Какой знак зодиака вкусно готовит: 3 прирожденных повара сведут с ума своей едой

15:59

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФВидео

15:28

Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: что происходит

15:11

Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление

14:47

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгин. Военное равновесие на фронте и хитрый план американцевВидеоблоги

14:36

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

Реклама
13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять