Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

В результате атаки дронов на военный аэродром в Пскове два российских самолета были полностью уничтожены и еще столько же - серьезно повреждены. При этом Ил-76 поразили с территории РФ. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту The War Zone издания The Drive.
По словам Буданова, беспилотники атаковали конкретные участки самолетов, так как в их верхней части расположены топливные баки и критический участок лонжерона крыла.
"В верхней части самолета расположены топливные баки грузовых самолетов и критическая часть лонжерона крыла. Эти секции самолета были специально нацелены беспилотниками, которые были запущены с территории России", – сказал Буданов.
Издание опубликовало полученный от разведки снимок с инфракрасной камеры дрона, на котором видно результат одного из попаданий.
Как сообщает Telegram-канал Monitor, судя по снимкам, два борта 334-го военно-транспортного авиационного полка полностью уничтожены, еще два - получили повреждения.
Буданов добавил, что Россия использует Ил-76 для транспортировки военных грузов и десантников, поэтому они и стали целью беспилотников.
"Мы работаем с территории России", - добавил Буданов не уточнив, о ком именно идет речь - партизанах или разведчиках.
Всего на базе в Пскове базируется около 20 Ил-76. Выведение из строя не менее 4 из них – является серьезным ударом по военно-транспортной авиации.
Атака дронов на псковский аэродром ночью 30 августа
В ночь на 30 августа в ряде городов РФ прогремели взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.
Авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что по аэродрому в российском Пскове могли ударить БПЛА UJ-22 или дроны типа "Бобер".
СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове после ночной атаки.
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