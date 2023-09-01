Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

В Сети появились новые снимки российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове. Удары дронов были нацелены на топливные баки.

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Удары дронов по Ил-76 на аэродроме в Пскове были нацелены на топливные баки / Фото: t.me/WarZoneInc

В результате атаки дронов на военный аэродром в Пскове два российских самолета были полностью уничтожены и еще столько же - серьезно повреждены. При этом Ил-76 поразили с территории РФ. Об этом заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью проекту The War Zone издания The Drive.

По словам Буданова, беспилотники атаковали конкретные участки самолетов, так как в их верхней части расположены топливные баки и критический участок лонжерона крыла.

"В верхней части самолета расположены топливные баки грузовых самолетов и критическая часть лонжерона крыла. Эти секции самолета были специально нацелены беспилотниками, которые были запущены с территории России", – сказал Буданов.

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Издание опубликовало полученный от разведки снимок с инфракрасной камеры дрона, на котором видно результат одного из попаданий.

Как сообщает Telegram-канал Monitor, судя по снимкам, два борта 334-го военно-транспортного авиационного полка полностью уничтожены, еще два - получили повреждения.

Самолет на аэродроме в Пскове / Фото: t.me/war_monitor

Снимок Ил-76 на аэродроме в Пскове / Фото: t.me/WarZoneInc

Спутниковый снимок уничтоженного Ил-76 в Пскове / Фото: t.me/war_monitor

Буданов добавил, что Россия использует Ил-76 для транспортировки военных грузов и десантников, поэтому они и стали целью беспилотников.

"Мы работаем с территории России", - добавил Буданов не уточнив, о ком именно идет речь - партизанах или разведчиках.

Всего на базе в Пскове базируется около 20 Ил-76. Выведение из строя не менее 4 из них – является серьезным ударом по военно-транспортной авиации.

Атака дронов на псковский аэродром ночью 30 августа

В ночь на 30 августа в ряде городов РФ прогремели взрывы. Под удар попал военный аэродром в Пскове.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

Авиаэксперт Валерий Романенко заявил, что по аэродрому в российском Пскове могли ударить БПЛА UJ-22 или дроны типа "Бобер".

СМИ показали первые спутниковые снимки аэродрома в Пскове после ночной атаки.

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