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Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

Дмитрий Видоменко
6 сентября 2023, 22:07 обновлено 6 сентября, 22:11
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Спикер ГУР Андрей Юсов рассказал, какая нынче сейчас ситуация с ракетами в России, сколько русские могут производить оружие и как надолго его хватит .
Юсов, ракета
По словам Андрея Юсова, сейчас у русских оккупантов действительно серьезные проблемы с современной техникой / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

У страны-агрессора России серьезные проблемы с мощностями военно-промышленного комплекса, а заявления путинского режима о возможности годами продолжать войну против Украины на самом деле далеки от реального положения дел. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью "Укринформ".

"В значительной степени российский ВПК сейчас ориентирован на расконсервацию и по возможности – модернизацию или восстановление старой советской техники. Возможности глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились из-за введения санкций", ‒ говорит Юсов.

По его словам, сейчас у русских оккупантов действительно серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, микрочипами и микросхемами.

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"Это свидетельствует об определенном кризисе мощностей ВПК России. Наружу режим Путина пытается доказать, что они могут годами продолжать войну против Украины, но на самом деле эта информация преувеличена с целью пропаганды", - отметил офицер.

Юсов говорит, что российская пропаганда всячески пытается поддерживать вид, будто в стране-агрессоре РФ все спокойно и война конкретно их не касается.

"То есть россияне не готовят свое общество к полноценной мобилизации. Даже если бы такая мобилизация сейчас произошла, они боятся последствий и общественных настроений, а также имеют проблемы с обеспечением. Представим себе новую волну массовой мобилизации в России. Сразу появятся вопросы обучения, вооружения, амуниции. По всем этим направлениям у врага есть определенные проблемы", ‒ подытожил он.

В то же время он отметил, что несмотря на это, Россию нельзя недооценивать, ведь у русских оккупантов по-прежнему остается огромный мобилизационный потенциал.

"Конечно, вопрос в качестве. Но и в количестве тоже", -подытожил представитель ГУР.

Атака дронов на Украину

Напомним, что РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

РФ атаковала "Шахедами" порт В Одесской области. Дроны повредили склады и зернохранилища. Основной целью российской оккупационной армии была портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

Ночью РФ атаковала дронами Ровенскую область. российские оккупационные войска атаковали Ровенскую область с помощью дронов-камикадзе. В результате обстрела уничтожена нефтебаза.

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крылатые ракеты ГУР война России и Украины
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