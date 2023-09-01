Ил-76 перевозили "Шахеды" из Ирана: новые детали удара по псковскому аэродрому

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности удара дронов по псковскому аэродрому, который РФ использует в военных целях.
По его словам, РФ использует самолеты Ил-76, часть из которых уничтожили в Пскове, для перевозки грузов, вооружения и личного состава. Такое заявление он сделал в эфире информационного телемарафона.
По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ, военные Ил-76 перевозят ударные дроны "Шахеды" из Ирана в РФ.
"Ил-76 перевозят грузы, вооружение, личный состав. К сожалению, таких самолетов у них (россиян — ред.) еще есть много. Это десятки самолетов. Этот самолет является основой, то есть платформой для А-50", — добавил Игнат.
Ранее эксперт объяснил, чем и как били по псковскому аэродрому. Дроны сделаны из материалов, которые крайне слабо отражают сигнал радиолокатора, пояснил Валерий Романенко.
Напомним, в РФ ранее гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром. Военный аэродром в Пскове атаковали беспилотники. Прогремели как минимум три взрыва. Вспыхнул пожар на площади 300 "квадратов".
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