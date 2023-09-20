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Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет: у руководства армии РФ истерика

Алёна Воронина
20 сентября 2023, 11:59 обновлено 20 сентября, 12:14
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Неизвестные лица заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и Ил-20, которые относятся к 354 авиаполку специального назначения, и вертолет Ми-28Н.
Российский самолет Ил-20, взрыв
Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет/ коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay

В Подмосковье неизвестные диверсанты взорвали два российских самолета и вертолет. Воздушные суда получили существенные повреждения. Это произошло на аэродроме "Чкаловский".

После диверсии среди военного руководства российской оккупационной армии началась истерика, ведь на этом аэродроме также базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики). Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что подрыв произошел 18 сентября. Происшествие расследует группа следственного комитета страны-агрессора России.

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"Неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и Ил-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет Ми-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью", – рассказали в ГУР МОУ.

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новости России война в Украине Москва вертолеты военный самолет взрыв
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