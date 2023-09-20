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Принесли карту без Украины: премьер Израиля оконфузился перед Зеленским

Алёна Воронина
20 сентября 2023, 11:37 обновлено 20 сентября, 11:42
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На встречу с президентом Украины в Нью-Йорке израильская делегация принесла с собой карту мира. Но она была устаревшей и на ней было изображение СССР.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
Премьер Израиля оконфузился перед встречей с Зеленским коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, israelhayom.co.il

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Во время их встречи едва не случился дипломатический казус.

Нетаньяху попросил, чтобы его подчиненные принесли с собой карту мира. Но карта, которую израильская делегация взяла с собой, была устаревшей – на ней не было Украины, но был Советский Союз. Об этом сообщает местное издание Israelhayom.

Как оказалось, из израильского консульства привезли карту 1960-х годов. Свою ошибку делегация из Израиля увидела в последний момент, но карту еще успели убрать до начала встречи Зеленского и Нетаньяху.

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О чем говорили президент Украины и премьер Израиля

Зеленский и Нетаньяху во время встречи обсудили дальнейшее сотрудничество двух государств. Также украинский лидер рассказал израильскому премьеру об атаках, которые страна-агрессор Россия осуществляет по объектам гражданской и критической инфраструктуры и по украинским портам.

"Переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху относительно нашего сотрудничества, в частности в гражданской обороне. Проинформировал об ударах РФ иранскими дронами по нашим городам, портам, критической инфраструктуре. Разделяем обеспокоенность ростом военного сотрудничества РФ и Ирана", – рассказал Зеленский.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

Напомним, 18 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН. Также у него запланирован ряд встреч. В частности, запланирована встреча с американским президентом Джо Байденом.

Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что РФ начинает новую войну каждое десятилетие. Он убежден, что Россию нужно лишить ядерного оружия, как это в свое время сделала Украина. Также он говорил о похищении оккупантами украинских детей, формуле мира, импорте зерна и т.д.

Напомним, Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. По его словам, если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине. Глава государства в интервью американскому изданию CNN напомнил о желании Украины получить ракеты большой дальности от США. Американский лидер Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS.

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