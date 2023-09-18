Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. У украинского главы запланированы ряд встреч, а также участие в заседании Генассамблеи ООН.
Об этом Зеленский сообщил вечером 18 сентября в Telegram. Запланированы, среди прочего, встречи с президентом США Джо Байденом и представителями Конгресса.
Кроме того, Зеленский наведал украинских защитников, которые проходят лечение и реабилитацию в США.
Указывается, что встреча с Байденом состоится в Вашингтоне.
Отдельно Зеленский отметил, о чем будет говорить во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Территориальная целостность государства - ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", - цитирует президента его пресс-служба.
Новость дополняется...
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Поражения достаточно серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"
- Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с / х продукции
- Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет