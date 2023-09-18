УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

Яна Ставская
18 сентября 2023, 23:01 обновлено 18 сентября, 23:10
4
У Зеленского запланировано выступление на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но с американским президентом он пообщается уже в Вашингтоне.
Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом
Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. У украинского главы запланированы ряд встреч, а также участие в заседании Генассамблеи ООН.

Об этом Зеленский сообщил вечером 18 сентября в Telegram. Запланированы, среди прочего, встречи с президентом США Джо Байденом и представителями Конгресса.

Кроме того, Зеленский наведал украинских защитников, которые проходят лечение и реабилитацию в США.

видео дня

Указывается, что встреча с Байденом состоится в Вашингтоне.

Отдельно Зеленский отметил, о чем будет говорить во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Территориальная целостность государства - ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", - цитирует президента его пресс-служба.

Новость дополняется...

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США Владимир Зеленский Генассамблея ООН Джо Байден война России и Украины
Реклама

Главное за день

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:08 Мир
Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

23:01 Украина
Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:49 Политика
Все главные новости

Последние новости

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

Черный лебедь КадыроваЧерный лебедь Кадырова
21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

21:29

Руководство ФГВФЛ тратит миллионы на PR, дорогие авто и ноутбуки во время войны - СМИ

21:02

Экс-ВиаГра Анна Седокова пожаловалась на жизнь в Москве без удобств

Реклама
20:52

Курс доллара резко ударит по карману: банкир раскрыл впечатляющие подробности

20:22

Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет военнообязанных

20:21

"Так плохо, что конец близок": звезда "Ворониных" рассказала, что чуть не умерла

19:46

Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

19:44

"Повреждения серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"

19:37

Взорвали дроном: ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ

19:22

За что не могут простить Шуфричамнение

19:08

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

19:01

"До последнего вздоха защищал родную землю": на Донетчине погиб молодой защитник

18:39

Илон Маск раскрыл подробности страстного романа с Эмбер Херд

18:28

ВСУ совершили успешный прорыв линии обороны на Востоке

Реклама
18:17

Александр Сотник. Кадыров готовится к концерту КобзонаВидеоблоги

18:11

Несется по наклонной: путинистка Повалий не сумела развлечь лесников на концертеВидео

17:59

Душевая насадка заблестит: девушка нашла дешевый лайфхак, как избавиться от налета

17:50

Как правильно говорить – "посміхатися" или "усміхатися": Авраменко удивил ответом

17:45

Илон Маск ошеломил своим циничным заявлением относительно контрнаступления ВСУ

17:18

Бойцы ВСУ разбили Ахмат под Бахмутом, боевики Кадырова отступили – партизаны

17:08

"Тебя там сотрут": путинистка Бледанс раскритиковала Ротару за поддержку Украины

16:59

В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов с газовым баллончиком и едва не переехал их

16:52

Українською, по-українськи чи по-українському: Авраменко ошеломил правильным ответом

16:50

"От чего это спасло бы?": россиян высмеяли за "лайфхак" с покрышками на "Тушках"Видео

16:45

Будут заливать дожди с грозами, упадет температура: где в ближайшие дни ухудшится погода

16:45

Что означает фиолетовый свет в окне: об этом стоит знать каждому

16:36

Под Бахмутом разбита 72-я бригада россиян вместе с командирами: появились подробности

16:31

Коронавирус "Пирола" свирепствует в Европе: особенности и симптомы

16:13

Важный, но забытый: для чего нужен третий отсек в стиральной машине

15:58

Как заточить нож на мясорубку: простейшие способы ошеломят даже опытных хозяек

15:50

Китай "опрокинул" Россию и оставил Москву без дронов – СМИ

15:47

Куча металлолома: появились фото подводной лодки "Ростов-на-Дону" после удара ВСУ

15:20

В центре Донецка прогремел мощный взрыв: прилет по "администрации" Пушилина

15:20

На балконе, в духовке и сушилке: как правильно засушить грибы на зиму проверенными методами

Реклама
15:13

Люди кладут монетку под коврик для привлечения денег: как это делать правильно

14:58

Польша может блокировать вступление Украины в ЕС: Варшава выдвинула условие

14:48

"Приближается время расплаты": Буданов сказал, когда в РФ исчерпается оружие для войны

14:44

"Московская" дочь Сумской побывала на презентации запрещенного ресурса в Москве

14:33

Контрнаступление идет успешно, готовимся к борьбе за возвращение Крыма – Подоляк

14:02

Россияне украли нашумевший украинский сериал "Поймать Кайдаша"

13:52

Зеленский в США будет просить больше оружия ради победы Украины - Подоляк

13:41

Китайский гороскоп на завтра 19 сентября 2023: Собаке- перемены, Козам - извиняться

13:40

"Хочу чувствовать себя женщиной": хореограф Гвоздева идет на серьезную операцию

13:24

ВСУ получили уже 220 авто при содействии Favbet Foundation

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять