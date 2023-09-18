Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

У Зеленского запланировано выступление на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но с американским президентом он пообщается уже в Вашингтоне.

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Зеленский встретится с Байденом в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. У украинского главы запланированы ряд встреч, а также участие в заседании Генассамблеи ООН.

Об этом Зеленский сообщил вечером 18 сентября в Telegram. Запланированы, среди прочего, встречи с президентом США Джо Байденом и представителями Конгресса.

Кроме того, Зеленский наведал украинских защитников, которые проходят лечение и реабилитацию в США.

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Указывается, что встреча с Байденом состоится в Вашингтоне.

Отдельно Зеленский отметил, о чем будет говорить во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Территориальная целостность государства - ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН", - цитирует президента его пресс-служба.

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