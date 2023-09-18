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Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет военнообязанных

Андрей Ганчук
18 сентября 2023, 20:22 обновлено 18 сентября, 20:31
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Статус участника боевых действий (УБД) будут выдавать по-новому – понадобится лишь электронная справка о том, что гражданин защищал государство.
ВСУ, Минобороны
У военнообязанных украинцев и военнослужащих появится личный электронный кабинет / Коллаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Минобороны

В Украине создадут электронный реестр военнообязанных. Министерство обороны получит все данные о гражданах от 17 до 60 лет из различных государственных реестров – Налоговой, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, миграционной службы и других ведомств. Статус участника боевых действий будет оформляться на основании электронной справки, где будет указано, что гражданин принимал участие в защите государства.

В законопроекте №10062, который предусматривает создание электронного реестра военнообязанных, говорится о том, что последующее принятие закона направлено на упрощение взаимодействия государственных реестров и оформление УБД.

"Задачей законопроекта является уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины", - указано в пояснительной записке.

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Какие данные граждан будут в электронном реестре Минобороны

  • Персональные данные лиц, которые призываются на службу, военнообязанных и резервистов;
  • Служебные данные тех, кто призывается, военнообязанных и резервистов;
  • Данные относительно потребности в комплектовании личным составом ВСУ и других военных формирований, кроме сведений, которые составляют государственную тайну.

Откуда Минобороны получит доступ к данным граждан

Согласно законопроекту, данные о военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет Минобороны получит от Налоговой службы, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Государственной миграционной службы и других ведомств.

Электронный кабинет военнообязанного

Предполагается создание электронного кабинета военнообязанного, где будет содержаться информация о гражданине. Минобороны планирует получить доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты.

Предоставление статуса УБД упростят

Лица, которые принимали участие в боевых действиях, смогут подать заявление в бумажной или электронной форме, где будут указаны сведения, необходимые для предоставления им статуса УБД. Заявления подаются в комиссию по вопросам рассмотрения материалов признания участниками боевых действий.

Законопроект предусматривает автоматическое предоставление статуса участника боевых действий. Алгоритм должен будет выглядеть следующим образом: после выполнения боевого приказа в течение 5 дней уполномоченные лица воинской части обязаны сформировать справку об участии человека в боевых действиях. Сведения должны внести в Реестр.

Если в электронном виде по каким-то причинам справку оформить невозможно, в течение тех же 5 дней формируется бумажная справка. Ее отправляют в ту же комиссию по признанию УБД. Один экземпляр справки должен получить военнослужащий.

Человек должен автоматически получить статус участника боевых действий послу того, как будет сформирована вымески с уникальным электронным идентификатором – QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом – с применением средств Реестра.

Удостоверение УБД выдается либо в бумажной, либо в электронной форме (по желанию военнослужащего).

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