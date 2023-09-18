Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

В Минэкономики назвали "неприемлемыми" односторонние действия стран-членов ЕС по украинскому зерну.

https://glavred.info/ukraine/ukrajina-podala-do-sot-pozovi-proti-polshchi-ta-inshih-krajin-yes-cherez-zaboronu-importu-zerna-10501720.html Ссылка скопирована

Страны ЕС запретили импорт украинского зерна / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции, сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров", - цитирует пресс-служба первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко.

Свириденко выразила надежду, что государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.

видео дня

"Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров", - подчеркнула министр.

В министерстве отмечают, что в этом Украина видит нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств.

Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС.

План Украины по ограничению экспорта с/х продукции и реакция стран ЕС

Ранее польское агентство (PAP) со ссылкой на источник в ЕС писало, что входящие в ЕС страны-соседи Украины выступили против украинских предложений по организации импорта зерна из Украины.

Речь шла о том, чтобы Минэкономики Украины самостоятельно принимало решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе 5 восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.

Украина готова проводить консультации с ЕС и Еврокомиссией относительно разрешений на экспорт, но "окончательное решение оставалось бы за Киевом".

В частности, представитель Польши в ЕС Анджей Садось подверг критике украинское предложение, которое, по мнению Варшавы, не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.

Новость дополняется...

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.