Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции, сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook.
"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров", - цитирует пресс-служба первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко.
Свириденко выразила надежду, что государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
"Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров", - подчеркнула министр.
В министерстве отмечают, что в этом Украина видит нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств.
Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС.
План Украины по ограничению экспорта с/х продукции и реакция стран ЕС
Ранее польское агентство (PAP) со ссылкой на источник в ЕС писало, что входящие в ЕС страны-соседи Украины выступили против украинских предложений по организации импорта зерна из Украины.
Речь шла о том, чтобы Минэкономики Украины самостоятельно принимало решение о предоставлении разрешений на экспорт зерна в ЕС, в том числе 5 восточных стран-членов, даже если они будут выступать против таких разрешений.
Украина готова проводить консультации с ЕС и Еврокомиссией относительно разрешений на экспорт, но "окончательное решение оставалось бы за Киевом".
В частности, представитель Польши в ЕС Анджей Садось подверг критике украинское предложение, которое, по мнению Варшавы, не решает вопрос контроля и ограничения притока украинского зерна.
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