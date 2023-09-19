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"РФ начинает новую войну каждое десятилетие": Зеленский выступил на Генассамблее ООН

Ангелина Подвысоцкая
19 сентября 2023, 22:28 обновлено 19 сентября, 22:40
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Президент убежден, что у России нужно отобрать ядерное оружие, чтобы Кремль не мог ним угрожать.
Владимир Зеленский, Генассамблея ООН
Зеленский выступил на Генассамблее ООН / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на дебатах Генассамблеи ООН. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что Россия начинает новую войну каждое десятилетие.

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну. Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", - сказал Зеленский.

видео дня

Он убежден, что Россию нужно лишить ядерного оружие, как это в свое время сделала Украина. Стоит напомнить, что Украина отдала свой третий по величие ядерный потенциал.

"Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - добавил президент.

Похищение детей

Президент рассказал, что российские оккупанты похищают украинских детей, а в РФ маленьких украинцев учат ненавидеть свою страну. Зеленский называет это настоящим геноцидом.

"К сожалению, разные террористические группировки и раньше похищали детей, но никогда раньше массовые похищения и депортации не становились частью государственной политики. До сегодняшнего дня. Похищенных детей в России учат ненавидеть Украину, разрывают все связи с их семьями. Это геноцид", - сказал Зеленский.

Формула мира

Формула мира является основой для гарантии безопасности. Зеленский говорит, что она стала уже глобальной, так как ее поддержали уже более 140 государств.

"Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета Безопасности ООН", - отметил Зеленский.

Украина уже занимается подготовкой ко Всемирному саммиту мира.

"Важные переговоры и консультации по имплементации формулы мира состоялись в Хиросиме, Копенгагене и Джидде. И мы готовим Всемирный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии, - к совместной подготовке саммита", - сказал Зеленский.

Импорт зерна

Российские оккупанты пытаются помешать Украине вывозить зерно, уничтожают его. Но Украина делает все, чтобы сохранить экспортные маршруты, несмотря на "политический театр" РФ.

"Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", - сказал президент, говоря об ограничения, которые ввели Польша, Венгрия и Словакия.

Напомним, что Зеленский 18 сентября прибыл в Нью-Йорк и подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом. У Зеленского запланировано выступление на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но с американским президентом он пообщается уже в Вашингтоне.

Зеленский в США будет просить больше оружия ради победы Украины. Владимир Зеленский в США заявит во всеуслышание, что Украине нужно оружие, чтобы ускорить победу над Россией, сказал Михаил Подоляк.

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война в Украине Владимир Зеленский Генассамблея ООН вторжение России
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