Зеленский в США будет просить больше оружия ради победы Украины - Подоляк

Владимир Зеленский в США заявит во всеуслышание, что Украине нужно оружие, чтобы ускорить победу над Россией, сказал Михаил Подоляк.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-v-ssha-budet-prosit-bolshe-oruzhiya-radi-pobedy-ukrainy-podolyak-10501609.html Ссылка скопирована

Президент Украины встретится с президентом США - Михаил Подоляк / коллаж Главред, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего грядущего визита в США будет аргументировать необходимость скорой победы над страной-агрессором Россией в своих обращениях к ООН и на встрече с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN.

Подоляк заявил, что Зеленский будет использовать все возможные платформы и площадки ‒ для того, чтобы объяснить западным политиком и общественности, "почему эта война должна иметь справедливый конец" и "что помощь Украине ‒ инвестиция в стабильность, в глобальные правила, в восстановление международного права".

Зеленский также будет говорит, что войну против РФ можно ускорить, если будет достаточное количество оружия для Украины, сказал Подоляк.

видео дня

Визит Зеленского в США и Байдена - в Украину

21 декабря 2022 года украинский президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Сначала лидер Украины провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, а затем выступил в Конгрессе. Это была первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.

Во время поездки Зеленский посетил Белый дом, где президент Байден подтвердил непреклонную приверженность США поддержке Украины во время войны. Он также выступил с речью в Конгрессе, призвав продолжать поддержку против российской агрессии.

Президент США Джо Байден приехал в Киев перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ - 20 февраля 2023 года. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В мае Байден и Зеленский провели личную двустороннюю встречу в Японии на саммите "Большой семерки" в рамках визита украинского лидера.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.