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Зеленский в США будет просить больше оружия ради победы Украины - Подоляк

Дмитрий Видоменко
18 сентября 2023, 13:52 обновлено 18 сентября, 13:57
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Владимир Зеленский в США заявит во всеуслышание, что Украине нужно оружие, чтобы ускорить победу над Россией, сказал Михаил Подоляк.
Зеленский, Путин, Подоляк
Президент Украины встретится с президентом США - Михаил Подоляк / коллаж Главред, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего грядущего визита в США будет аргументировать необходимость скорой победы над страной-агрессором Россией в своих обращениях к ООН и на встрече с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN.

Подоляк заявил, что Зеленский будет использовать все возможные платформы и площадки ‒ для того, чтобы объяснить западным политиком и общественности, "почему эта война должна иметь справедливый конец" и "что помощь Украине ‒ инвестиция в стабильность, в глобальные правила, в восстановление международного права".

Зеленский также будет говорит, что войну против РФ можно ускорить, если будет достаточное количество оружия для Украины, сказал Подоляк.

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Визит Зеленского в США и Байдена - в Украину

21 декабря 2022 года украинский президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Сначала лидер Украины провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, а затем выступил в Конгрессе. Это была первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.

Во время поездки Зеленский посетил Белый дом, где президент Байден подтвердил непреклонную приверженность США поддержке Украины во время войны. Он также выступил с речью в Конгрессе, призвав продолжать поддержку против российской агрессии.

Президент США Джо Байден приехал в Киев перед годовщиной полномасштабного вторжения РФ - 20 февраля 2023 года. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В мае Байден и Зеленский провели личную двустороннюю встречу в Японии на саммите "Большой семерки" в рамках визита украинского лидера.

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Владимир Зеленский Джо Байден Михаил Подоляк война России и Украины
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