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"Все очень примитивно": Подоляк раскрыл три сценария "мирного плана" Путина

Анна Ярославская
16 сентября 2023, 14:41 обновлено 16 сентября, 14:49
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Нынешняя Россия не способна договариваться, поэтому мир не должен дать себя обмануть.
Михаил Подоляк, владимир путин
Михаил Подоляк объяснил, зачем Путин хочет переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что хозяин Кремля Владимир Путин не стремится к переговорам в классическом понимании, поэтому мир не должен реагировать на подобные заявления из Москвы.

Подоляк считает, что нынешняя Россия не способна договариваться, поэтому мир не должен дать себя обмануть.

Советник главы ОП уточнил, что Путин говорит не о переговорах, а исключительно об одном из трех сценариев:

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  • нажать на Украину, заставить ее капитулировать и заморозить конфликт до следующего этапа;
  • добиться оперативной паузы, чтобы перевооружиться и продолжить совершать военные преступления;
  • избежать проигрыша России и трансформационной революции, чтобы "не потерять лицо".

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз – живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного Путина", – написал Подоляк в Twitter.

Переговоры России и Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Кремль не готов к серьезным мирным переговорам, а сам российский диктатор Владимир Путин готов вести войну много лет.

Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, потому что именно Кремль не хочет их. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Также он рассказал, что могло бы изменить позицию России касательно переговоров с Украиной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мирные переговоры с Россией пока недоступны, поскольку "для танго нужны двое". При этом, по его словам, если президент России Владимир Путин проявит интерес, то украинцы присоединятся.

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война в Украине Михаил Подоляк новости Украины война России и Украины
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