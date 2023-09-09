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Волкер назвал два условия для старта переговоров Украины и РФ

Анна Ярославская
9 сентября 2023, 14:43 обновлено 9 сентября, 14:49
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Российский диктатор Путин заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину, захватить ее. Он сделал свою политическую ставку на это, сказал Курт Волкер.
Курт Волкер, Путин
​ Курт Волкер пояснил, при каких условиях могут состояться переговоры между Москвой и Киевом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Мирные переговоры между Украиной и Россией сейчас невозможны, потому что именно Кремль не хочет их. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"С кем вы собираетесь вести переговоры? Путин заинтересован в том, чтобы уничтожить Украину, захватить ее. Он сделал свою политическую ставку на это", - сказал Волкер, обращаясь к тем, кто говорит, что Украине нужно вести переговоры, передает ТСН.

Экс-представитель Госдепартамента США также рассказал, что могло бы изменить позицию России касательно переговоров с Украиной.

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"Что могло бы изменить ориентацию России, так это, во-первых, смена Владимира Путина на другого лидера. А во-вторых, если россияне испытают поражение, и для России станет понятно, что они не могут продолжать войну, тогда для них появится возможность прийти к какому-то переговорному урегулированию, окончательному выводу войск и формированию мирной границы, но до тех пор я не вижу, о чем можно вести переговоры, пока Россия не хочет этого делать", – сказал Волкер.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с диктатором Владимиром Путиным. Глава государства не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с Кремлем.

"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - сказал Зеленсйи в комментарии CNN.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ожидает тяжелая осень. По всему миру усилятся голоса с призывом к переговорам со страной-агрессором Россией. Ожидается множество саммитов, на которых Киеву нужно присутствие друзей. Однако в итоге украинское государство одержит победу на всех фронтах.

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду сказал, что Украина должна бить по Москве, чтобы у Киева была серьезная переговорная позиция в рамках любых мирных диалогов. Как полагает эксперт, если этого не делать, переговоры рискуют пойти не по сценарию украинского государства.

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