Утром 20 сентября в Сочи вспыхнул масштабный пожар в резервуаре с дизельным топливом, находящемся вблизи аэропорта.
Как сообщают в российских Telegram-каналах, что пожар в Сочи случился на нефтебазе "Роснефти". Загорелся резервуар со 1200 тоннами горючего.
По данным росСМИ, пожар произошел в Адлерском районе, неподалеку нефтебазы и аэропорта Сочи. Пропагандисты утверждают, что взрыв якобы мог стать следствием атаки беспилотника.
"Местные жители сообщают о громком звуке взрыва около 5 утра. Сейчас на месте работают пожарные, площадь около 100 квадратов. Резервуар потушили с помощью пены", - говорится в сообщении.
Смотрите видео, как в Сочи загорелся резервуар с топливом:
"Бавовна" в России
Напомним, что под Белгородом прогремела серия взрывов. Российские пропагандисты сообщали, якобы дроны сбивали в Яковлевском районе Белгородской области и в городе Стройтель, который является центром Яковлевского района.
В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".
У Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Оккупанты, которые вернутся из Украины сами перенесут войну на территорию России, считает Подоляк.
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