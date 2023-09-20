В Сочи мощная 'бавовна' возле аэропорта: вспыхнул резервуар с горючим

Загорелся резервуар с 1200 тоннами топлива, находящийся вблизи аэропорта.

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В Сочи произошел пожар резервуара с топливом / коллаж: Главред, скриншот: видео Telegram

Утром 20 сентября в Сочи вспыхнул масштабный пожар в резервуаре с дизельным топливом, находящемся вблизи аэропорта.

Как сообщают в российских Telegram-каналах, что пожар в Сочи случился на нефтебазе "Роснефти". Загорелся резервуар со 1200 тоннами горючего.

По данным росСМИ, пожар произошел в Адлерском районе, неподалеку нефтебазы и аэропорта Сочи. Пропагандисты утверждают, что взрыв якобы мог стать следствием атаки беспилотника.

видео дня

"Местные жители сообщают о громком звуке взрыва около 5 утра. Сейчас на месте работают пожарные, площадь около 100 квадратов. Резервуар потушили с помощью пены", - говорится в сообщении.

В Сочи произошла "бавовна" / скриншот: Главред

Смотрите видео, как в Сочи загорелся резервуар с топливом:

"Бавовна" в России

Напомним, что под Белгородом прогремела серия взрывов. Российские пропагандисты сообщали, якобы дроны сбивали в Яковлевском районе Белгородской области и в городе Стройтель, который является центром Яковлевского района.

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с перепугу закрыли 2 аэропорта. В стране-агрессоре говорят, якобы железнодорожный вокзал в Курске атаковал БПЛА. При этом два аэропорта под Москвой перекрывали "из-за угрозы беспилотников".

У Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России. Оккупанты, которые вернутся из Украины сами перенесут войну на территорию России, считает Подоляк.

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