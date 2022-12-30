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"Сочи будут оккупированы": Гиркин дал интересный прогноз на 2023 год

30 декабря 2022, 21:01
Для России прогноз от террориста Игоря Гиркина оказался неутешительным.
Гиркин, российские оккупанты
Гиркин дал неутешительный для РФ прогноз на 2023 год / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сделал прогноз на 2023 год. Он оказался совсем неутешительным для самой России. Видео уже разлетелось в Сети.

Он считает, что 2023 год станет фатальным для России. Гиркин не отрицает, что РФ может потерять не только украинский Крым, но даже и свои территории.

"И Кубань будет оккупирована, и Сочи будут оккупированы, и Крым… и не только. Все, что будет вкусно, уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано", - сказал Гиркин.

Развал России

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов говорил, что российская оккупационная армия потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине. В перспективе армия РФ может потерять и оборонительный потенциал, что грозит распадом Российской Федерации.

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