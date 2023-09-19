'Смена тактики': военный эксперт раскрыл, какую еще инфраструктуру может атаковать РФ

Жданов считает, что мосты разрушать гораздо сложнее для российских оккупантов.

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Жданов рассказал об изменении тактики ударов оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в этом году мишенью оккупантов вместо энергетики может стать транспортная инфраструктура Украины.

Как сообщил Жданов, что такой вариант возможен, однако РФ вряд ли изменит приоритеты, потому что разрушать, например, мосты гораздо сложнее, передает ТСН.

"Мы знаем это по собственному опыту, помним и видим сейчас, как и Чонгар и Антоновский мост как мы разрушали. Так что вряд ли. Энергетика все же остается наиболее эффективной. Если они попадают в одну подстанцию трансформаторную, то остается целый район без электричества. Так что, скорее всего, на мой взгляд, россияне будут атаковать энергетическую систему", - пояснил эксперт. видео дня

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что ночью РФ атаковала Кривой Рог, там загорелось многоэтажное здание. Пожар спасатели потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.

19 сентября РФ атаковала Львов. Из-под завалов на складе во Львове достали мужчину 26 лет. У пострадавшего-открытый перелом конечности. Также возник пожар на промышленном складе.

15 августа взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком. В воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет российскими оккупантами из района Каспийского моря. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов.

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