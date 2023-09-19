РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

Из-под завалов на складе во Львове достали мужчину 26 лет. У пострадавшего - открытый перелом конечности.

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В результате ночной атаки РФ во Львове прогремел взрыв / pixabay.com, Telegram

В ночь на 19 сентября в Украине звучала воздушная тревога. Во Львове прогремели взрывы и возник пожар на промышленном складе. В городе работали силы ПВО.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной и дроновой опасности. Ударные БпЛА заметили на Львовщине, Ивано-Франковщине и Хмельнитчине.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в Telegram, что в результате удара по городу возникло возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место.

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Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий позже сообщил в Telegram, что из-под завалов склада достали два человека – женщину и мужчину.

"Женщина, предварительно, без травм. Мужчина - в тяжелом состоянии. Больше информации впоследствии. Благодарим нашу противовоздушную оборону. Она сегодня достойно приняла сложнейший вызов", - написал он.

Садовый позже уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки.

"Из-под завалов на складе во Львове сегодня достали парня 26 лет. У пострадавшего - открытый перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь", - сообщил мэр Львова.

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