Российская ракета попала в дом: появилось видео ночного обстрела Львова

Когда патрульные приехали на место происшествия, одна из квартир уже успела загореться.

https://glavred.info/ukraine/rossiyskaya-raketa-popala-v-dom-poyavilos-video-nochnogo-obstrela-lvova-10493542.html Ссылка скопирована

Патрульные спешили эвакуировать людей / Коллаж Главред. Фото: Telegram Игорь Клименко, скриншот

Появились первые кадры обстрела Россией Львова в ночь на 15 августа.

На опубликованных Нацполицией кадрах видно, что российская ракета попадает прямо в жилой дом. В тот момент в здании находились люди, правоохранители пытались их немедленно эвакуировать.

"Россия продолжает вести борьбу с гражданским населением, обстреливая жилые дома, в которых спят мирные люди. Сегодня львовяне в очередной раз проснулись под звуки взрывов", - говорится в сообщении НПУ.

видео дня

Патрульные совместно с другими службами на месте оказывали людям всю необходимую помощь

"Горит дом, надо с той стороны эвакуировать людей", - говорит один из патрульных.

Далее на видео правоохранители пробегают подъезд, призывая гражданских немедленно покинуть квартиры. По дороге они встречают одну из жительниц, которая жалуется, что не могла найти ключи от квартиры.

Патрульный замечает, что в указанном подъезде уже загорелась квартира. На кадрах, отснятых полицией уже с улицы, заметно пожар на верхнем этаже дома.

Смотрите кадры первых минут после обстрела Львова:

Удар по Украине 15 августа и последствия во Львове

Россия в очередной раз атаковала Украину в ночь на 15 августа. В результате ударов погибли три человека, еще 27 получили ранения.

Во Львове россияне попали в жилой дом. Количество пострадавших вечером 15 августа возросло до 19 человек, в том числе среди них - пенсионеры и 10-летний мальчик. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время в Луцке ракета попала в шведский завод SKF, погибли трое работников. Компания сейчас устанавливает нанесенный ущерб.

Всего в результате ночной атаки РФ были повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе один многоквартирный дом, 9 частных домов, одно медицинское и одно образовательное учреждение.

На местах попаданий возникали пожары, спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.

На этот раз оккупанты использовали ракеты Х-101, которые изготовили уже после введенных Западом санкций в апреле 2023 года. Украинскими специалистами были найдены микросхемы иностранного производства.

Вас также могут заинтересовать новости: