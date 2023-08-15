УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российская ракета попала в дом: появилось видео ночного обстрела Львова

Яна Ставская
15 августа 2023, 22:28 обновлено 15 августа, 22:28
333
Когда патрульные приехали на место происшествия, одна из квартир уже успела загореться.
Российская ракета попала в дом: появилось видео ночного обстрела Львова
Патрульные спешили эвакуировать людей / Коллаж Главред. Фото: Telegram Игорь Клименко, скриншот

Появились первые кадры обстрела Россией Львова в ночь на 15 августа.

На опубликованных Нацполицией кадрах видно, что российская ракета попадает прямо в жилой дом. В тот момент в здании находились люди, правоохранители пытались их немедленно эвакуировать.

"Россия продолжает вести борьбу с гражданским населением, обстреливая жилые дома, в которых спят мирные люди. Сегодня львовяне в очередной раз проснулись под звуки взрывов", - говорится в сообщении НПУ.

видео дня

Патрульные совместно с другими службами на месте оказывали людям всю необходимую помощь

"Горит дом, надо с той стороны эвакуировать людей", - говорит один из патрульных.

Далее на видео правоохранители пробегают подъезд, призывая гражданских немедленно покинуть квартиры. По дороге они встречают одну из жительниц, которая жалуется, что не могла найти ключи от квартиры.

Патрульный замечает, что в указанном подъезде уже загорелась квартира. На кадрах, отснятых полицией уже с улицы, заметно пожар на верхнем этаже дома.

Смотрите кадры первых минут после обстрела Львова:

Российская ракета попала в дом: появилось видео ночного обстрела Львова

Удар по Украине 15 августа и последствия во Львове

Россия в очередной раз атаковала Украину в ночь на 15 августа. В результате ударов погибли три человека, еще 27 получили ранения.

Во Львове россияне попали в жилой дом. Количество пострадавших вечером 15 августа возросло до 19 человек, в том числе среди них - пенсионеры и 10-летний мальчик. К счастью, обошлось без жертв.

В то же время в Луцке ракета попала в шведский завод SKF, погибли трое работников. Компания сейчас устанавливает нанесенный ущерб.

Всего в результате ночной атаки РФ были повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе один многоквартирный дом, 9 частных домов, одно медицинское и одно образовательное учреждение.

На местах попаданий возникали пожары, спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.

На этот раз оккупанты использовали ракеты Х-101, которые изготовили уже после введенных Западом санкций в апреле 2023 года. Украинскими специалистами были найдены микросхемы иностранного производства.

Вас также могут заинтересовать новости:

война в Украине новости Львова война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

22:18 Украина
"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

20:57 Политика
Отказаться от территорий, но вступить в НАТО: у Столтенберга возмутили заявлением

Отказаться от территорий, но вступить в НАТО: у Столтенберга возмутили заявлением

19:26 Политика
Все главные новости

Последние новости

23:01

Данилов ответил, имеет ли Украина отношение к вероятным провокациям на Курской АЭС

22:28

Российская ракета попала в дом: появилось видео ночного обстрела ЛьвоваВидео

22:18

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

22:09

Экс-невестка Ющенко показала его 13-летнюю внучку в дорогущем украшении

21:44

"Квиткова гуляет с экс-холостяком": в сети обсуждают возможный роман блогерши

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
21:42

Жданов рассказал, какие "сюрпризы" Украина может готовить для РФ на День Независимости

21:34

Чем отпугнуть гусеницы: 7 отличных безвредных способов

21:12

Последнее приключение Бриджит Джонс: названа дата выхода финальной части фильма

20:57

"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

Реклама
20:19

Удивительная красота: Галкин выложил красивенное фото дочки

20:09

Возможна ли автономия Донбасса и сдача Крыма в "аренду": Данилов дал четкий ответ

19:58

Украину накрыла новая магнитная буря: штормить будет целых три дня

19:41

5 больших десантных кораблей России в Черном море уже "не в строю" - спикер ВМСВидео

19:26

Отказаться от территорий, но вступить в НАТО: у Столтенберга возмутили заявлением

19:10

Какие страны заинтересованы в завершении войнымнение

19:00

Без шансов "отмыться": Ани Лорак станет членом жюри шоу талантов в РФ

18:56

Мужчина показал, как открыть консервную банку с помощью ложки: хитрый трюк впечатляетВидео

18:30

Украина не перехватила ни одну: раскрыта ракета, которую труднее всего сбить ПВО

18:09

В Украину ворвется невероятная духота: синоптики предупредили об опасности

18:05

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как чувствует себя из-за его болезни: "Мне плохо"Видео

Реклама
18:04

Владимир купил уникальные дроны для выполнения спецзаданий и привез бойцам на передовую - Виталий Кличко

17:53

FAVBET Casino остается единственным легальным казино Киева - решение КРАИЛ реклама

17:15

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

17:13

Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей "СВО"

17:13

Что нельзя делать 17 августа, чтобы серьезно не заболеть: приметы дня

17:03

Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала про проблемы со здоровьем

16:58

Не смог посадить самолет: в РФ разбился командир учебной авиабазы ​​окупантов

16:25

Плачевные последствия неизбежны: почему нельзя одалживать соль и спички

16:19

Когда в дереве обнаружили повреждение ствола: как заделать дупло в дереве

16:03

Россияне ударили по Украине ракетами с иностранными микросхемами - ОП

15:49

Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi

15:15

Пригожин способен захватить Минск, Путину придется с ним договариваться - ШейтельманЭксклюзив

15:09

У Паши-мерседеса диагностировали инфаркт - адвокат

15:07

Погода в Украине будет адской ко Дню Независимости: когда ждать прохлады и дождей

15:03

РФ подорвет Курскую АЭС, Кремль уже планирует эвакуацию людей - ЦНС

14:28

37-летняя актриса Эшли Олсен родила первенца

14:24

В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости

14:06

"От взрывов дом дрожал": очевидцы рассказали об атаке РФ на ДнепрФотоВидео

14:04

Индия позвала на саммит G20 Путина, но не позвала Украину

13:57

Фото онкобольной, но счастливой звезды "Беверли хиллз", попали в сеть

Реклама
13:41

Резиновые церкви Руси: в РФ сделали надувной полевой храм для оккупантовВидео

13:18

Можно ли при варикозе ходить много: главные враги недуга

12:58

Элиты в РФ сменят Путина и его команду по одной причине – Жданов

12:55

"Феминизм - женский эгоизм": Скрипка рассказал, почему украинки лучше европеек

12:47

Русская цивилизация идет назад: российский актер рассказал о жизни в США

12:30

56-летняя Ольга Cумская показала себя без косметики и фильтров

12:26

Погиб полицейский, получивший ранения в результате обстрела Россией Орехова

12:23

"Стал похож на Залужного": Эктор Хименес-Браво побрил голову наголоВидео

12:16

Бриллианты и ромашки: Богдан в алом платье впечатлила фотосессией на миллион

11:54

Удар по военной базе под Мариуполем: 50 оккупантов привезли в больницу, 13 умерли

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять