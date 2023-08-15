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Последнее приключение Бриджит Джонс: названа дата выхода финальной части фильма

Анна Подгорная
15 августа 2023, 21:12 обновлено 15 августа, 21:12
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СМИ предполагают, что Рене Зеллвегер уже примерила на себя роль обаятельной Джонс в последний раз.
Колин Ферт, Рене Зеллвегер, Хью Грант
Бриджит Джонс: Последняя глава - дата премьеры / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Американская актриса Рене Зеллвегер совсем скоро появится на экранах в своей самой узнаваемой роли - обаятельной Бриджит Джонс. Последний фильм про ее любовные приключения вышел в 2016 году. Сюжет романтической комедии был завязан на беременности Бриджит.

В октябре 2022 года Хелен Филдинг, автор книг про Джонс, на основе которых была снята киносерия, в своем интервью для издания RadioTimes сообщила, что уже приступила к написанию сценария к четвертому, последнему фильму про Бриджит Джонс. В его основу будет положен роман "Бриджит Джонс без ума от мальчишки".

Сейчас по Сети гуляет фото Рене Зеллвегер в образе Джонс, и первые подробности про грядущий фильм. К своим ролям в киноистории вернутся актеры Хью Грант и Патрик Демпси, а также появятся новые лица, вроде Наоми Харрис и Джоди Комер.

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Четвертая, заключительная часть фильма будет посвящена отношениям Бриджит с подрастающим сыном, а также новому роману со значительно младшим мужчиной.

Предполагается, что премьера фильма, который называется "Бриджит Джонс: Последняя глава (Bridget Jones: The Last Chapter)", состоится в декабре 2024 года, в канун Рождества.

Ранее стало известно, что у Шакиры роман с легендарным репером. СМИ приписывают колумбийской певице отношения с канадским реп-исполнителем Дрейком.

Также западные таблоиды сообщили, что Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судиться по поводу развода. Одна из самых красивых пар Голливуда потратила семь лет и десятки тысяч долларов на судебные разбирательства.

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