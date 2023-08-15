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Чем отпугнуть гусеницы: 7 отличных безвредных способов

Яна Ставская
15 августа 2023, 21:34 обновлено 15 августа, 21:55
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Хотите сохранить урожай и не навредить растениям? Читайте, как избавиться от гусениц народными средствами.
Чем отпугнуть гусеницы: 7 отличных безвредных способов
Шелкопряд на яблоне - фото / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Вы можете отдать огороду все свободное время, но всегда есть риск появления гусеницы. Это насекомое способно уничтожить весь урожай, если его не подавить на раннем этапе. Читайте на Главред о легких и безопасных способах, как избавиться от гусениц.

Перед тем, как удалять вредителей, стоит отметить, что не любят гусеницы. Это и острые запахи, и неприятные текстуры, и светлое освещение. Также гусеницы не будут селиться на мелкосеменных растениях, не любят они и чрезмерно резкие запахи (лаванды, розмарина или мяты).

Чем отпугнуть гусеницы: 7 отличных безвредных способов
Что не любят гусеницы? Рассказываем о самых доступных средствах / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Чем отпугнуть гусениц - народные средства для опрыскивания деревьев и не только

Чтобы избавиться от гусениц, следует учитывать их вид и место нахождения. Если речь идет о вредных гусеницах на растениях или в доме, вот семь способов, как это сделать:

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  • Мыльный раствор. Растворите натуральное мыло (например, кастильское мыло) в воде и распылите на растения. Это может помочь отпугнуть гусениц и затруднить их передвижение по растению.
  • Перец и чеснок. Создайте настой из молотого перца, чеснока и воды, затем распылите его на растения. Острые запахи могут отпугнуть гусениц и защитить растения. В общем, это хороший способоб, как избавиться от гусениц народными средствами.
  • Цитрусовые масла. Если вы исчете, чем можно опрыскать деревья от гусениц, но аромат цитрусовых масел, таких как масло лимона или апельсина, может быть неприятным для гусениц. Разведите немного масла в воде и нанесите на растения.
  • Смеси растений. Ряд растений, таких как мелисса, мята, лаванда, можжевельник и др., имеют запахи, которые могут отпугивать насекомых, включая гусениц.
  • Натуральные биопрепараты. Существуют биологические препараты, например, солевой раствор от гусениц, которые содержат бактерии или вирусы, специфичные для гусениц, и могут помочь контролировать их популяцию. Также помогает от гусеницы на яблоне в паутине.
  • Физические барьеры. Если вы защищаете растения, вы можете использовать физические барьеры, такие как сетки или ткани, чтобы предотвратить доступ гусениц к растениям.
  • Привлечение естественных врагов. Пожалуй, это лучшее средство от гусениц. Создайте условия для привлечения птиц, которые питаются гусеницами, например, установив кормушки для птиц рядом с растениями.

Иногда садоводы замечают черные гусеницы на деревьях. Боротьба против них такая же, как вышеперечисленные методы - с помощью инсектицидов (растворы мыла, чеснока, перца или сока цитрусовых).

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