Чем отпугнуть гусеницы: 7 отличных безвредных способов

Хотите сохранить урожай и не навредить растениям? Читайте, как избавиться от гусениц народными средствами.

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Шелкопряд на яблоне - фото / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Вы можете отдать огороду все свободное время, но всегда есть риск появления гусеницы. Это насекомое способно уничтожить весь урожай, если его не подавить на раннем этапе. Читайте на Главред о легких и безопасных способах, как избавиться от гусениц.

Перед тем, как удалять вредителей, стоит отметить, что не любят гусеницы. Это и острые запахи, и неприятные текстуры, и светлое освещение. Также гусеницы не будут селиться на мелкосеменных растениях, не любят они и чрезмерно резкие запахи (лаванды, розмарина или мяты).

Что не любят гусеницы? Рассказываем о самых доступных средствах / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Чем отпугнуть гусениц - народные средства для опрыскивания деревьев и не только

Чтобы избавиться от гусениц, следует учитывать их вид и место нахождения. Если речь идет о вредных гусеницах на растениях или в доме, вот семь способов, как это сделать:

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Мыльный раствор. Растворите натуральное мыло (например, кастильское мыло) в воде и распылите на растения. Это может помочь отпугнуть гусениц и затруднить их передвижение по растению.

Растворите натуральное мыло (например, кастильское мыло) в воде и распылите на растения. Это может помочь отпугнуть гусениц и затруднить их передвижение по растению. Перец и чеснок. Создайте настой из молотого перца, чеснока и воды, затем распылите его на растения. Острые запахи могут отпугнуть гусениц и защитить растения. В общем, это хороший способоб, как избавиться от гусениц народными средствами.

Создайте настой из молотого перца, чеснока и воды, затем распылите его на растения. Острые запахи могут отпугнуть гусениц и защитить растения. В общем, это хороший способоб, как избавиться от гусениц народными средствами. Цитрусовые масла. Если вы исчете, чем можно опрыскать деревья от гусениц, но аромат цитрусовых масел, таких как масло лимона или апельсина, может быть неприятным для гусениц. Разведите немного масла в воде и нанесите на растения.

Если вы исчете, чем можно опрыскать деревья от гусениц, но аромат цитрусовых масел, таких как масло лимона или апельсина, может быть неприятным для гусениц. Разведите немного масла в воде и нанесите на растения. Смеси растений. Ряд растений, таких как мелисса, мята, лаванда, можжевельник и др., имеют запахи, которые могут отпугивать насекомых, включая гусениц.

Ряд растений, таких как мелисса, мята, лаванда, можжевельник и др., имеют запахи, которые могут отпугивать насекомых, включая гусениц. Натуральные биопрепараты. Существуют биологические препараты, например, солевой раствор от гусениц, которые содержат бактерии или вирусы, специфичные для гусениц, и могут помочь контролировать их популяцию. Также помогает от гусеницы на яблоне в паутине.

Существуют биологические препараты, например, солевой раствор от гусениц, которые содержат бактерии или вирусы, специфичные для гусениц, и могут помочь контролировать их популяцию. Также помогает от гусеницы на яблоне в паутине. Физические барьеры. Если вы защищаете растения, вы можете использовать физические барьеры, такие как сетки или ткани, чтобы предотвратить доступ гусениц к растениям.

Если вы защищаете растения, вы можете использовать физические барьеры, такие как сетки или ткани, чтобы предотвратить доступ гусениц к растениям. Привлечение естественных врагов. Пожалуй, это лучшее средство от гусениц. Создайте условия для привлечения птиц, которые питаются гусеницами, например, установив кормушки для птиц рядом с растениями.

Иногда садоводы замечают черные гусеницы на деревьях. Боротьба против них такая же, как вышеперечисленные методы - с помощью инсектицидов (растворы мыла, чеснока, перца или сока цитрусовых).

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