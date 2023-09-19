Байден хочет, чтобы Зеленский лично отчитался ему о ситуации на фронте

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться и дальше.
"Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают - своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - сказал Кирби на брифинга.
Встреча в Белом доме будет проходить в "критически важное время". Кирби подчеркнул, что ВСУ продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгоям, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины.
Представитель Белого дома также рассказал, что Зеленский во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США
"Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", - добавил он.
Напомним, что Зеленский 18 сентября прибыл в Нью-Йорк и подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом. У Зеленского запланировано выступление на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но с американским президентом он пообщается уже в Вашингтоне.
Зеленский в США будет просить больше оружия ради победы Украины. Владимир Зеленский в США заявит во всеуслышание, что Украине нужно оружие, чтобы ускорить победу над Россией, сказал Михаил Подоляк.
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