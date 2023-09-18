"Путин стал в одну строку с раком": Зеленский жестко прошелся по русскому диктатору

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина со смертельной болезнью - раком.

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Владимир Зеленский не подбирал слова, когда говорил о Путине / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин "стал в одну строку с раком, ВИЧ, Covid". Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью порталу СBS.

"Путин стал в одну строку с раком, ВИЧ, Covid. Вы должны понять, если общество России не понимает, что эта трагедия будет на их плечах, что это будет на их совести. Если они не понимают, то мир должен объединиться и сказать", ‒ сказал украинский лидер.

По словам президента, у страны-агрессора России есть мощные соседи и очень мощные страны мира, которые должны окоротить диктатора Путина.

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"Я не говорю о многомиллионных нациях, есть миллиардные нации, которые должны просто ему сказать, что твои шаги (Путина - Главред) ‒ шаги, ведущие к Третьей мировой войне. И виноватым в третьей мировой войне будешь только ты - один человек, одна болезнь", - добавил Зеленский.

Президент Украины также призвал максимально противостоять Путину.

"Именно руками Путина создана трагедия в мире, которая уносит жизни мирных людей. Вот на что должны обращать внимание страны мира. Это самое главное. Сражайтесь там, где ничего не работает, думайте, подключайте мозг умных и талантливых людей всего мира там, где есть вызов, там, где планеты может не быть, там, где жизнь сокращается. Побеждайте ВИЧ, побеждайте рак, побеждайте Covid, побеждайте то, что действительно является трагедией. Но извините, где Covid, и где Путин", - подытожил он.

Недавние заявления Зеленского о войне в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что даже несмотря на желаемую победу для Украины это не будет "счастливым финалом". Такое мнение глава государства озвучил журналисту Фариду Закарии для телеканала CNN.

" Мы все хотим добиться успеха и счастливого финала. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый финал. Надо это признать", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией.

"Я должен быть готов (к длительной войне, - Главред), моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", - сказал президент в интервью The Economist.

Также Зеленский жестко высказался о диалоге с российским диктатором Путиным.

"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - сказал он.

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