Зеленский о завершении войны в Украине: "Это не будет счастливый финал"

Победа Украины – это единственная вещь, которая не позволит России напасть на другие страны.

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Владимир Зеленский заявил, что победа в войне не станет для Украины "счастливым финалом" / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Президент Владимир Зеленский считает, что даже несмотря на желаемую победу для Украины это не будет "счастливым финалом". Такое мнение глава государства озвучил журналисту Фариду Закарии для телеканала CNN.

По словам президента, для Украины очень важно не делать паузу в контрнаступлении.

"Я говорил партнерам до начала контрнаступления, что они должны понимать и признать, что мы не контролируем небо. Как нам его контролировать, или хотя бы сравнить с Россией силы в небе? Мы все хотим добиться успеха и счастливого финала. Но это не кино на полтора часа. Это контрнаступление. Это не фильм со счастливым концом. У нас не будет счастливого конца. Мы потеряли много людей. Это не счастливый финал. Надо это признать", — сказал Зеленский.

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Глава государства добавил, что победа – это единственная вещь, которая не позволит России напасть на другие страны. В частности, следующими целями Кремля могут быть страны Балтии, Польша. По мнению Зеленского, цель российского диктатора Владимира Путина – вернуться в Советский Союз.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский считает, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией.

"Я должен быть готов (к длительной войне, - ред.), моя команда должна быть готова к долгой войне, и эмоционально я готов", - сказал президент в интервью The Economist.

Зеленский считает, что победа в войне не придет "завтра или послезавтра", но это не какая-то фантастическая мечта.

Также Зеленский жестко высказался о диалоге с российским диктатором Путиным.

"Если вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете делать этого со лжецом", - сказал он.

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