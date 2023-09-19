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Жданов пояснил, почему США должны добиться скорейшего разоружения РФ

Дмитрий Видоменко
19 сентября 2023, 01:34
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Как говорит Олег Жданов, дело в том, что ситуация сейчас в плане выделения США Украине денег на ведение войны сложилась весьма непростая.
Байден, США, россия
Страну-агрессор Россию нужно разоружить ‒ чтобы она перестала угрожать всему миру - Олег Жданов / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Крайне необходимо сформировать мировое общественное мнение (и обязательно до президентских выборов в США) по поводу того, что страну-агрессор Россию нужно разоружить ‒ чтобы она перестала угрожать всему миру. Об этом в интервью Главреду заявил известный военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Нужно еще сформировать мировое общественное мнение о том, что Россию необходимо разоружить, иначе эта страна доведет весь мир до цугундера [в переносном смысле ‒ до крайне негативной ситуации].Тогда Байден будет чемпионом, а демократы – лучшей партией. Впрочем, все это теория. Вспомните японский сад камней ‒ в нем при самой выгодной позиции можно увидеть 14 камней из 15-ти, а 15-й камень не видно никогда. Потому император всегда садился, смотрел и пытался вознестись над этим садом, чтобы увидеть 15-й камень", ‒ несколько метафорически сказал он.

Как говорит Жданов, ситуация сейчас в плане выделения США Украине денег на ведение войны сложилась весьма непростая.

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"Веду к тому, что в самих США такой серпентарий [место, где в зоопарке содержатся змеи ‒ Главред]. Посмотрите, что сделали республиканцы – они просто перекрыли нам кислород. До принятия бюджета на новый финансовый год остается несчастных три недели, а у нас бюджета на войну нет. 1 октября деньги закончатся, и чем мы будем воевать? Хороший вопрос, правда? Насколько я понимаю, миллиард долларов – это все, что наскребли по сусекам. Будет ли следующий миллиард, а если будет, то – когда? Это огромный вопрос", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракеты ATACMS для Украины

Ранее сообщалось, что США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине. Окончательное решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято. До того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

Напомним, ранее прозвучал прогноз о том, что Украина быстро освободит Крым, если США решатся дать ATACMS. Уничтожение Крымского моста и удары по важным объектам российских войск в Крыму приведут к тому, что оккупанты убегут с полуострова, считает Владислав Селезнев.

В конце августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме.

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Олег Жданов война России и Украины
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