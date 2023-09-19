Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Последствия взрывов в Кривом Роге / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на вторник, 19 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области по время воздушной тревоги прогремели взрывы. Российские оккупационные войска атаковали город.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в результате попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Последствия взрывов в Кривом Роге / t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью РФ атаковала Кривой Рог / Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что возник пожар на четвертом этаже здания, которое не находится в эксплуатации. Огонь ликвидировали спасатели.

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"Атаковали и Кривой Рог. Выбиты окна в трех многоэтажных домах. Обошлось без пострадавших", — добавил он.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 19 сентября 2023 года российские оккупанты применили ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М, сообщили в Воздушных силах.

Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), а также одна баллистическая ракета Искандер-М, которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Уничтожены 27 "шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

Взрывы во Львове

В ночь на 19 сентября в Украине звучала воздушная тревога. Во Львове прогремели взрывы и возник пожар на промышленном складе. В городе работали силы ПВО.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий позже сообщил, что из-под завалов склада достали два человека – женщину и мужчину.

Мэр Львова Андрей Садовый позже уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки. Это 26-летний мужчина.

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