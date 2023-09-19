Ночью РФ атаковала Кривой Рог: гремели взрывы, загорелось многоэтажное здание

В ночь на вторник, 19 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области по время воздушной тревоги прогремели взрывы. Российские оккупационные войска атаковали город.
Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в результате попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук уточнил, что возник пожар на четвертом этаже здания, которое не находится в эксплуатации. Огонь ликвидировали спасатели.
"Атаковали и Кривой Рог. Выбиты окна в трех многоэтажных домах. Обошлось без пострадавших", — добавил он.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 19 сентября 2023 года российские оккупанты применили ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М, сообщили в Воздушных силах.
Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), а также одна баллистическая ракета Искандер-М, которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
В результате боевой работы 27 "шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
Взрывы во Львове
В ночь на 19 сентября в Украине звучала воздушная тревога. Во Львове прогремели взрывы и возник пожар на промышленном складе. В городе работали силы ПВО.
Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий позже сообщил, что из-под завалов склада достали два человека – женщину и мужчину.
Мэр Львова Андрей Садовый позже уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки. Это 26-летний мужчина.
Другие новости:
- За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак
- Буданов рассказал, как Украина будет противостоять ракетным ударам РФ осенью и зимой
- "Смешанные атаки": в ВСУ раскрыли детали последнего массированного удара по Украине