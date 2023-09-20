Армия Украины контролирует часть Казацкого острова на левом берегу Днепра - ISW

Несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом берегу Днепра.

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ВСУ контролируют часть Казацкого острова / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 33 отдельная механизированная бригада

Как сообщили в Институте изучения войны, украинские войска 19 сентября продвинулись вперед в Запорожской области в районе Вербового.

В ISW сообщили, что российские оккупанты вели наступательные операции на западе Запорожской области, но 19 сентября продвинуться вперед им не удалось. В Генштабе ВСУ сообщили, что враг неудачно атаковал вблизи Работиного.

В то же время, по информации ISW, российский военный заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом берегу Днепра: к северу от Подстепного (примерно 12 км к востоку от Антоновского моста) и на Казацкий остров (к северо-западу от Новой Каховки). И что украинские силы контролируют северную часть Казацкого острова.

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Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись вблизи ивового на Запорожье. В Институте изучения войны сообщили, что украинские войска 19 сентября провели наступательные действия на Западе Запорожской области и продвинулись вперед.

ВСУ разорвут оборону РФ и прорвутся к Азову. После того как ВСУ сокрушат Южный плацдарм, они смогут перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Петр Черник.

ВСУ могут успеть разорвать сухопутный коридор между РФ и Крымом до зимы. Российские оккупанты в отчаянии преждевременно развернули резервы. У них есть лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества, считает Буданов.

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