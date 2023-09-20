'Гарантия мира': Дуда раскрыл, чем должна завершиться война с РФ

Президент Польши Анджей Дуда назвал единственной "гарантией мира" в мире - победу над Россией, чтобы в будущем она не нарушила границы Европы.
Дуда в интервью CNN рассказал, что станет гарантией мира в будущем, в том числе и для США. Он подчеркнул, что компромиссного решения не существует.
Одержав победу, Россия одержала победу, когда Украина вытеснит российскую армию с оккупированных территорий, благодаря помощи США, благодаря помощи Запада, и когда она восстановит контроль за пределами своих международно признанных границ", - подчеркнул президент Польши.видео дня
Дуда объяснил, что только тогда можно будет сказать, что "русский империализм действительно одержим победой".
Напомним, что Дуда резко высказался в адрес президента РФ. Запад должен сделать так, чтобы утомить российское общество и замучить российского диктатора Владимира Путина, такое заявление сделал президент Польши.
Польша может отправить своих военных в Украину. Президент Польши Анджей Дуда не исключает размещения польских войск в Украине при прекращении огня с Россией.
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