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"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФ

Мария Тупик
22 июня 2023, 18:25 обновлено 22 июня, 18:37
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Дуда резко высказался о тех странах, которые предлагают отдать часть территорий Украины России.
Дуда, Зеленский, Путин
Дуда высказался о диктаторе Путине / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Запад должен сделать так, чтобы утомить российское общество и замучить российского диктатора Владимира Путина. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, в разговоре с украинскими журналистами.

"Мы не должны позволить Путину утомить Украину и замучить нас. Мы должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина", - заявил Дуда, передают Факты ICTV.

Также Дуда резко высказался о тех странах, которые предлагают отдать часть территорий Украины России.

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"Пусть Украина получит Донецк, Луганск и Крым, а кто-то пусть отдаст кусок своей земли. Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, к примеру, кусок на Средиземноморском побережье", - добавил он.

Дуда отметил, что он уважает Владимира Зеленского.

"Мы с президентом Зеленским любим друг друга, но занимаемся политикой. У нас бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружественный – никто не хочет никому навредить", - сказал Дуда.

Помощь Польши Украине

После того, как война в Украине завершится, в Европе может переместиться центр силы. Основой для него могут стать Украина, Польша и другие страны Восточной Европы. Такое мнение высказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов в интервью Главреду. После войны может образоваться новый союз, в который войдет ряд государств.

Кроме того, сенат Польши единогласным решением принял резолюцию об ускоренном вступлении Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

В документе отмечается, что Украина в войне с РФ защищает Европу и является основным звеном, защищающим континент от агрессии с Востока, при этом ключевым на ее пути в НАТО будет саммит Альянса в Вильнюсе в июле.

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