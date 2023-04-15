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"Украина и Польша станут центром силы": после войны в Европе может образоваться прочный союз – Таипов

Алёна Воронина
15 апреля 2023, 15:09 обновлено 15 апреля, 15:14
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Сейчас рождается новая Украина, которая удивит весь мир в хорошем смысле слова.
Флаги Украины и Польши, Муса Иипов
После войны в Европе может образоваться прочный союз, считает Таипов/ ua.depositphotos.com, Facebook Таипов

После того, как война в Украине завершится, в Европе может переместиться центр силы. Основой для него могут стать Украина, Польша и другие страны Восточной Европы.

Такое мнение высказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов в интервью Главреду. После войны может образоваться новый союз, в который войдет ряд государств.

"У поляков с украинцами были конфликты, которые абсолютно решаемы. Если будет польско-украинский союз, это будет замечательно. Плюс страны Балтии, Молдова может к этому подключиться, Чехия, Словакия, Грузия. Короче говоря, может образоваться прочный союз – зачатки его были заложены в 2015 году, когда создавался Балто-Черноморский альянс. Этот амортизационный пояс между старой Европой и Россией будет полезен", – отметил он.

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Кто такой Муса Таипов

Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции.

Таипов выразил убеждение, что у Украины есть огромные перспективы. Также он отметил, что украинцы – это удивительный народ-парадокс, который имеет бунтарский дух. По его словам, украинцев невозможно предсказать.

"Но к этим перспективам придется идти еще долго. Во-первых, процесс очистки займет время. Уже шутить никто не будет – воины, которые сейчас воюют, этого не позволят. У нас рождение и смерть обозначаются одним словом: чтобы что-то новое родилось, что-то старое должно отмереть. И сейчас рождается новая Украина, которая удивит весь мир. В хорошем смысле слова", – добавил Таипов.

Война в Украине

Раньше в ВСУ предупредили о ракетной угрозе со стороны оккупантов на Пасху. Страна-агрессор Россия усилила психологическое и огневое давление на гражданское население в Украине. Российская оккупационная армия очень цинична, поэтому на Пасху не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что российские захватчики уже применяют на фронте управляемые авиабомбы массой 1500 кг. Однако наибольшая опасность от их применения для прифронтовых регионов, ведь такие бомбы после запуска способны лететь максимум на 70-80 км.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что российская оккупационная армия вернулась к применению тактики выжженной земли в войне против Украины. Но теперь они применяют ее по-другому – выбирают определенный участок и бьют по нему всем, чем можно, пока не сравняют с землей. Вследствие этого там остаются руины, на которых украинские военные не могут удержаться, поэтому вынуждены отходить назад.

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