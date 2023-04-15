"Узнаете, когда собьем первый самолет РФ": в ВСУ назвали сроки поставок систем Patriot

Юрий Игнат прояснил сроки передачи Украине американских систем ПВО.

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Системы Patriot передадут ВСУ / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

В скором времени Вооруженные силы Украины получат первые американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Они должны появиться в Украине после Пасхи, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире в эфире программы "Говорит большой Львов".

"Я думаю, это уже будет после Пасхи", — сказал спикер.

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На вопрос о более точных сроках поставок американских систем ПВО Игнат заявил, сейчас никто не может этого сделать. Но отметил, что об этом все сразу узнают, как только будет сбит первый российский самолет.

"Когда собьем первый российский (нецензурно, - ред.) самолет, вы точно узнаете", — добавил Игнат.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Поставки комплексов Patriot в Украину

Отправка Patriot планировалась в рамках пакета военной помощи от США, объявленного 21 декабря 2022 года. В январе по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Берлин также направит в Украину системы Patriot.

16 января украинские военные прибыли в США для обучения применению комплексов, в тот же день аналогичные учения начались в ФРГ. Премьер Нидерландов Марк Рютте также говорил о намерении передать Украине комплексы Patriot.

7 марта министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил - в Украину уже доставлены первые комплексы ПВО Patriot.

Но позднее Минобороны Польши в ответ на информационный запрос журналистов опровергло эту информацию.

Там сообщили, что Блащак указал, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине, а утверждение о получении ПВО может быть связано с ошибкой во время перевода его заявления.

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