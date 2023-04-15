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"РФ достались склады авиабомб от СССР": Жданов сказал, каким регионам грозит наибольшая опасность

Алёна Воронина
15 апреля 2023, 03:10
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Применение оккупантами авиабомб массой 1500 кг будет проблемой для Украины, пока она не найдет способы и средства, как эффективно с ними бороться.
Российская авиабомба, Олег Жданов
Жданов сказал, каким регионам грозит наибольшая опасность от российских управляемых авиабомб/ Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, Главред

Российские захватчики уже применяют на фронте управляемые авиабомбы массой 1500 кг. Однако наибольшая опасность от их применения для прифронтовых регионов, ведь такие бомбы после запуска способны лететь максимум на 70-80 км.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду. Он напомнил, что, по словам прессофицера воздушных сил Юрия Игната, российские захватчики ежедневно применяют до 20 таких авиабомб.

"Единственное, что если раньше россияне применяли авиационные бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, то сегодня они уже сделали комплект для ФАБ-1500. Но нужно помнить характеристики этих бомб. Дело в том, что они летят максимум на 70-80 км, не более. Поэтому под ударом окажется опять-таки прифронтовая полоса, города в 40-50 км от линии фронта. Это зона поражения этих управляемых авиабомб", – отметил Жданов.

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Он подчеркнул, что для Украины применение российскими оккупантами таких авиабомб сейчас является проблемой. При этом Жданов провел аналогию с дронами-камикадзе "Шахед" и напомнил, что те тоже были проблемой, пока их не научились эффективно сбивать.

"То же самое сейчас будет и здесь. Пока мы не найдем способы и средства борьбы с этими бомбами, они будут представлять для нас угрозу", – сказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Для того, чтобы эффективно бороться с ударами такими авиабомбами, Украине нужны радиолокационные станции. Это поможет быстро их обнаруживать и уничтожать.

"Дело в том, что эту бомбу может засекать только радиолокационная станция, поэтому нужно либо гоняться за ней на самолете, как мы гоняемся за "шахедами", либо нужна радиолокационная станция (не тепловая, не визуальная, а именно радиолокационная), чтобы она могла их засечь, то есть видеть малоразмерные цели. С этим бы, например, справились установки Gepard, но у нас их очень мало, надо фронт защищать", – подчеркнул Жданов.

У РФ есть большой запас авиабомб

У страны-агрессора России есть большой запас таких авиабомб, ведь ей достались полные склады с ними от СССР.

"Особенность РФ в том, что ей достались склады Советского Союза, который собирался воевать со всем миром. Поэтому в советские времена хлеба меньше выпускали, но бомбы и ракеты клепались и отправлялись на хранение – для будущей войны. Всё это досталось России", – объяснил Жданов.

Сейчас трудно оценить, в каком состоянии находятся те авиабомбы, однако, перебирая склады, можно набрать необходимое количество. В то же время в РФ будут проблемы с их использованием, ведь на бомбу нужно одеть крылья, а их нет. Крылья к авиабомбам должна изготовить современная промышленность. Поэтому такие бомбы будут использовать по мере изготовления российской промышленностью крыльев к ним, говорит Жданов.

РФ начала применять новые авиационные бомбы

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска впервые применили против ВСУ управляемые боеприпасы УПАБ-1500В (индекс К029Б), вес которых составляет 1,5 тонны. Первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано в конце зимы 2023 года назад против одного из объектов в Черниговской области.

Такие бомбы относятся к планирующим, они оснащены инерциальной и спутниковой системами навигации. Бомбы УПАБ-1500в предназначены для поражения высокозащищенных объектов и могут сбрасываться в 40 км от цели.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина нуждается в современных истребителях для защиты от новых российских авиабомб весом 1500 кг. Также он пояснил, что авиационные бомбы такого типа могут повлечь еще большие разрушения, чем ракеты.

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