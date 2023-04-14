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"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – Таипов

Алёна Воронина
14 апреля 2023, 13:29 обновлено 14 апреля, 13:34
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Украине важно сохранить своих воинов и не потерять поддержку государств-партнеров, особенно США.
Украинские военные, Муса Иипов
Продолжительность войны в Украине зависит от ресурсов, отмечает Таипов/ 93 ОМБр Холодный Яр, Facebook Муса Таипов

Продолжительность войны страны-агрессора России против Украины зависит от ресурсов – политических, экономических, военных, моральных. Украине сейчас важно сохранить своих воинов. При этом в РФ есть большой человеческий ресурс, и страна-оккупант относится к своим солдатам как к "пушечному мясу".

Кроме этого, большую роль играет моральная сторона – Украина права, потому что она защищается от российской агрессии. Об этом рассказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции, племянник Джохара Дудаева Муса Таипов в интервью Главреду.

"Когда (в РФ – ред.) человек получает 12 тысяч рублей, а здесь 200 тысяч (сумма выплат мобилизованным в РФ – ред.), то представьте себе – сидит какая-то Матрена, смотрит на своего мужа-алкаша, как на товар, мол, иди повоюй. Если тебя прибьют, 6 или 7 миллионов дадут. То есть этого ресурса там достаточно. Плюс ко всему, у любой войны есть моральная сторона. С точки зрения морали Украина абсолютно права, потому что она защищается. Симпатии всегда на стороне того, кто ведет справедливую войну", – отмечает Таипов.

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В России также много природных ресурсов, и ряд западных предприятий до сих пор не разорвали связи со страной-агрессором и не ушли с ее рынка.

Таипов подчеркнул, что "Украина не имеет права на проигрыш, потому что здесь речь идет о том, быть или не быть, а Россия не может одержать победу".

Кто такой Муса Таипов

Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции.

По его словам, сейчас определяющим фактором является то, как дальше будут вести себя Соединенные Штаты Америки, ведь по состоянию на это время они являются главным партнером, который предоставляет Украине финансовую и военную помощь.

"По мере своих сил пока предоставляют помощь Польша, страны Балтии, Чехия, поскольку они понимают, что они могут быть следующими. Остальные действуют, исходя из интересов, и нужно, чтобы эти интересы всегда замыкались на Украине. Как это сделать – это другой вопрос. Но это надолго, к сожалению", – сказал Таипов.

На сколько времени может затянуться война в Украине

По словам Таипова, война в Украине может затянуться еще на год-два, ведь Россия обходит наложенные на нее санкции.

"Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия точно так же, хоть и немного дороже, но всё необходимое получают. Азербайджан объединился с Турцией и он понимает, что пока существует РФ, он не решит карабахский конфликт. Они точно так же получают, нефть, металлы, уран, лес, энергоресурсы – на это всегда находится спрос. Сегодня от стран ОПЕК зависит очень многое, и с ними нужно работать. Я не хочу советовать, но я вижу эти недостатки", – добавил Таипов.

Война в Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех будущего контрнаступления ВСУ на позиции оккупантов крайне необходим Украине. По его словам, без побед украинских военных на поле боя у западных союзников рано или поздно встанет вопрос, стоит ли поддерживать Украину.

Британская разведка заявила, что российские оккупанты активизировали наступление на Бахмут, поскольку силы Минобороны РФ и вагнеровцы улучшили взаимодействие. Как говорится в свежей сводке британского Минобороны, украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние 48 часов подверглась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны армии оккупантов.

Напомним, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что украинские воины, героически удерживающие Бахмут в Донецкой области, таким образом блокируют движение российской оккупационной армии дальше. Оккупанты уже более 8 месяцев не могут захватить этот город. Но без его захвата захватчики не могут двинуться в сторону Славянска, ведь тогда защитники Украины ударят по ним с фланга.

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