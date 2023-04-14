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Успех контрнаступления Украине нужен и все это увидят и почувствуют - глава ГУР

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2023, 09:41 обновлено 14 апреля, 10:18
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Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью объяснил, почему для Украины важны будут победы во время контрнаступления.
Кирилл Буданов, ВСУ
Кирилл Буданов / УНИАН, Генштаб ВСУ

Успех грядущего контрнаступления ВСУ на позиции русских оккупантов крайне необходим Украине. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ABC News.

"Без побед рано или поздно встанет вопрос [у западных союзников – Главред], стоит ли продолжать поддерживать Украину", – сказал он.

При этом Буданов подчеркнул, что результаты ожидают увидеть налогоплательщики тех государств, которые поддерживают Украины.

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Буданов также прокомментировал недавние слухи, которые фигурируют в среде американских чиновников – мол, любые будущие успехи в войне украинской армии, по всей вероятности, будут достаточно скромными (по сравнению с молниеносной операцией на Харьковщине, которую ВСУ провели в прошлом году).

"Какими будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", – сказал Буданов.

Отметим, что накануне в сеть слили секретные документы Пентагона. Часть из них касалась именно контрнаступления ВСУ. Высокопоставленные чиновники высказали свои предположения относительно того, повлияет ли это на контрнаступление.

Контрнаступление ВСУ

Руководитель Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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