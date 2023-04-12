Украина отложила контрнаступление ВСУ из-за 2 причин - The Washington Post

Украинские военные продолжают готовиться к контрнаступлению и атакуют российские позиции.

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Контрнаступление ВСУ переносится / Коллаж фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, 10 ОГШБр Эдельвейс

Украинские военные готовятся к мощной атаке и испытывают оборону российских оккупантов на прочность. Однако пока ожидаемое контрнаступление отложили. Об этом сообщает The Washington Post.

Контрнаступление переносится из-за погодных условий и утечки секретных документов США. Именно эта утечка документов может указать на слабые места украинской армии в противовоздушной обороне.

"Ожидаемое весеннее наступление рассматривается как единственный шанс для Украины в этом году отвоевать территорию, захваченную российскими войсками, составляющую около пятой части всей страны. Но операция задерживается из-за погодных условий, медленной поставки техники и нехватки боеприпасов, что усугубляет страх, что ситуация может зайти в тупик", — говорится в сообщении.

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Однако ВСУ продолжают устраивать небольшие операции, чтобы обнаружить российские позиции и оценить их реакцию. Это операции готовят подразделения ВСУ к контрнаступлению, пока Украина ожидает поступления большего количества боеприпасов и тяжелой техники.

"Лучше не позволять (российским оккупантам - Главред) окопаться, чтобы нам было легче их вытеснить", - сказал украинский военный с позывным "Боксер".

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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