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РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

Анна Ярославская
14 апреля 2023, 10:01 обновлено 14 апреля, 10:08
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Силы обороны Украины по-прежнему удерживают западные районы города, но за последние 48 часов подверглись особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу.
Бахмут
Бои за Бахмут продолжаются / скриншот

Британская разведка заявила, что российские оккупанты активизировали наступление на город Бахмут в Донецкой области, поскольку силы минобороны страны-агрессора РФ и наемники ЧВК "Вагнера" улучшили взаимодействие.

Как говорится в свежей сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter, украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние 48 часов подверглась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской оккупационной армии.

Штурмовые группы "Вагнера" продолжают основное наступление через центр города. Тем временем российские воздушно-десантные войска (ВДВ) сменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.

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"Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но организованно уходят с позиций, которые они были вынуждены уступить", - отмечают в Минобороны Британии.

Как сообщал Главред, в сводке британского Минобороны 11 апреля говорилось о том, что воздушно-десантным войскам России передали термобарические реактивные системы залпового огня ТОС-1А. Это может свидетельствовать о будущем росте роли ВДВ в наступательных операциях в Украине.

Ситуация в Бахмуте

9 апреля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Россия начала перебрасывать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в том числе десантников. Причиной тому стали огромные потери среди боевиков ЧВК "Вагнера".

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 10 апреля рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что российские захватчики начали понимать реальную опасность, а потому готовятся бежать из Бахмута. Об этом свидетельствует заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в панике известил, что для будущего контрнаступления Украина собрала до 400 тысяч человек личного состава.

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