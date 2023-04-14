"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – Свитан

Российские захватчики не могут пойти на Славянск, не захватив Бахмут, ведь тогда украинские военные ударят по ним с фланга.

https://glavred.info/ukraine/imenno-ob-etom-vizzhit-prigozhin-uderzhaniem-bahmuta-vsu-zamorozili-dvizhenie-okkupantov-svitan-10463413.html Ссылка скопирована

Удержанием Бахмута ВСУ останавливают движение оккупантов/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрин

Украинские воины, которые героически удерживают Бахмут в Донецкой области, таким образом блокируют движение российской оккупационной армии дальше. Оккупанты уже более 8 месяцев не могут захватить этот город. Но без его захвата они не могут двинуться в сторону Славянска, ведь тогда защитники Украины ударят по ним с фланга.

Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду. Он отмечает, что украинские военные, находясь в Бахмуте, удерживают россиян от дальнейшего движения на Славянск вдоль трассы Дебальцево-Славянск.

"Бахмутский гарнизон давит на левый фланг российской колонне, которая пытается идти на Славянск, и она просто дальше не может продвинуться, не может оставить у себя в тылу бахмутский гарнизон. Ведь если они это сделают, мы просто ударим во фланг. Именно об этом визжит Пригожин на каждом углу: "Ай-ай-ай, у меня фланги! Я дальше двигаться не могу!". Вот как раз поэтому он двигаться и не может – из-за этой возможности удара", – объяснил Свитан.

видео дня

Он отметил, что сейчас нужно максимально держать Бахмут и Бахмутский гарнизон, чтобы не дать российским захватчикам возможности пойти на Славянск.

"После того как мы начнем наступательные действия, у россиян уже не будет желания куда-либо наступать. Они будут прятаться в определенных местах, предназначенных для защиты. Им придется отойти на оборонительные рубежи. И так они могут вообще отойти от Бахмута. Если мы начнем двигаться в районе Орехово, им придется отходить от Бахмута до Попасной на свои границы, которые они в свое время отрыли, чтобы перебросить в район Орехово дополнительные части", – говорит полковник.

По его словам, у украинских военных есть очень большие шансы удержать западную часть Бахмута. Российские оккупанты уже поняли, что они не могут ничего сделать живыми штурмами и применением артиллерии, поэтому они сейчас применяют даже авиацию, пытаясь выбить защитников Украины из города.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Оккупанты уже прибегают к тактике, которую они использовали в сирийском городе Алеппо – они пытаются полностью уничтожить укрепрайон, который держат украинские военные, чтобы там невозможно было держать оборону.

Ситуация в Бахмуте

Ранее полковник запаса Роман Свитан отмечал, что пока вся Украина в ожидании контрнаступления ВСУ, российские захватчики начали понимать реальную опасность, а потому готовятся бежать из Бахмута. Об этом свидетельствует заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в панике известил, что для будущего контрнаступления Украина собрала до 400 тысяч человек личного состава.

Напомним, в ВСУ опровергли "уникальные достижения" частной военной компании "Вагнера", основатель которой Евгений Пригожин хвастался, якобы вагнеровцы имеют контроль над более чем 80% Бахмута. Как сообщил представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, слова Пригожина, как и прошлые разы, остаются бессмыслицей и попыткой оправдать свои поражения в городе за последние 9 месяцев.

Между тем британская разведка заявила, что российские оккупанты активизировали наступление на Бахмут, поскольку силы Минобороны РФ и вагнеровцы улучшили взаимодействие. Как говорится в свежей сводке британского Минобороны, украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы города, но за последние 48 часов подверглась особенно интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны армии оккупантов.

Читайте также: