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"Достижения" вагнеровцев в Бахмуте: в ВСУ опозорили Пригожина

Мария Тупик
11 апреля 2023, 19:59 обновлено 11 апреля, 19:59
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Череватый отмечает, что Пригожин таким образом он пытается показать хоть какую-то победу в городе.
Пригожин, война в Украине
Пригожин / Генштаб ВСУ, соцсети

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы контроле над более чем 80% Бахмута. При этом, в ВСУ опровергают "уникальные достижения" вагнеровцев.

Как сообщил CNN представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, слова Пригожина, как и прошлые разы, остаются бессмыслицей и попыткой оправдать свои поражения в городе за последние 9 месяцев.

Череватый отмечает, что Пригожин таким образом он пытается показать хоть какую-то победу в городе, который россияне пытаются захватить в течение девяти месяцев.

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"Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что связался с командиром одной из бригад, защищающей город. Я могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута. Пригожину нужно показать хоть какую-нибудь победу в городе, который они пытаются захватить уже девять месяцев подряд, поэтому он делает такие заявления", - пояснил Череватый.

Что заявил Пригожин о своем "успехе" в Бахмуте

"Мы полностью сконцентрированы на Бахмуте, продолжая выполнять боевые задания. В Бахмуте большая его часть - то есть более 80% - находится под нашим контролем (якобы русский военных, ред.) , включая весь административный центр, заводы, фабрики, городскую администрацию. Оставшееся - это часть многоэтажных жилых кварталов, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажками есть туннели", - заявил основатель ЧВК.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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