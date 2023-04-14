"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – Буданов

Россия скоро потерпит крах как государство, и это повлияет на окончание войны против Украины, отмечает глава ГУР.

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В РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну, отмечает Буданов/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Уже приближается крах страны-агрессора России как государства. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью ABC News.

Он отмечает, что в РФ произойдут "сейсмические изменения", и эти изменения напрямую повлияют на прекращение полномасштабной войны против Украины.

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и теперь настал момент для краха этой страны", — отметил Буданов.

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Также он подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым.

Возможность распада РФ

Ранее главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник высказал мнение, что Запад не против распада РФ. По его словам, на Западе поняли, какой страна-агрессор Россия есть на самом деле, и что россияне – это глубоко криминальная масса. Даже если путинского режима в РФ не будет, имперство всё равно останется в крови русских.

Журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий отмечал, что для того, чтобы в стране-агрессоре России сменилась власть, российский диктатор Путин должен либо умереть, либо навсегда исчезнуть.

Оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко выразил мнение, что возможность распада страны-агрессора России зависит от того, насколько тяжелое поражение нанесет ей Украина в войне. В случае проигрыша России в войне внутри государства может возникнуть смута, убежден Яковенко.

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