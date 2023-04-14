"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – Данилов

Все предположения относительно контрнаступления не имеют под собой никакой основы. Это все будет решаться в последний момент, говорит Данилов.

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У ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте, заявил Данилов/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Украинское военное командование прорабатывает несколько вариантов развития событий на фронте. Окончательный вариант того, как будет происходить контрнаступление украинских военных, никому не известный.

Сценарий окончательного варианта контрнаступления будет утвержден в последний момент, когда будут принимать итоговое решение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Мы сознательны обо всех процессах, которые происходят на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в частности относительно контрнаступления, не имеют под собой никакой основы. Это всё будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – отметил Данилов.

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Варианты развития событий, которые рассматривает Украина, зависят от многих факторов.

"Наши защитники имеют не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, оцениваемых каждый день", – сказал секретарь СНБО.

Также он добавил, что руководство Украины не говорит только о контрнаступлении. В то же время украинское руководство уверено, что нужно деоккупировать все территории до границ 1991 года.

"Пока мы этого не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", – подчеркнул Данилов.

Контрнаступление украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные готовятся к крупному контрнаступлению. Действия ВСУ "будут мощными". Эти действия будут приближать победу Украины.

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в конце апреля или в мае. К этому времени земля достаточно просохнет, чтобы танки могли передвигаться. Кроме того, распустится зелень.

Также Свитан отметил, что российская оккупационная армия подготовилась к контрнаступлению украинских войск, поэтому реализовать наступательные операции защитникам Украины будет труднее. Такого прорыва, как был в Харьковской области, уже может не получиться.

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